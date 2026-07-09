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Myjava si pripomenie výročie odhalenia Pamätníka M. R. Štefánika
Prvé zo spomienkových podujatí pripravuje miestny odbor Matice slovenskej.
Autor TASR
Myjava 9. júla (TASR) - V Myjave si v piatok (10. 7.) pripomenú 105. výročie slávnostného odhalenia Pamätníka generála Milana Rastislava Štefánika na Námestí M. R. Štefánika. Pri tejto príležitosti sa v meste uskutočnia dve spomienkové podujatia venované histórii pamätníka i osobnosti slovenského generála. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Prvé zo spomienkových podujatí pripravuje miestny odbor Matice slovenskej. Uskutoční sa v piatok o 16.30 h priamo pri pamätníku, kde organizátori predstavia jeho históriu. O hodinu neskôr bude v evanjelickom chráme Božom v Myjave pokračovať program s názvom Štefánik a Myjava. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Myjave pripraví spomienkové pásmo spojené s videoprezentáciou.
Ako uviedlo mesto, pamätník je považovaný za výnimočný nielen svojím architektonickým riešením, ale aj tým, že ako prvý pamätník M. R. Štefánika v bývalom Československu zostal od svojho odhalenia na pôvodnom mieste a bez poškodenia prečkal všetky spoločenské a politické režimy.
Slávnostne ho odhalil 10. júla 1921 vtedajší starosta Myjavy Martin Kovarčík. Jeho základný kameň položili 5. mája 1921. Výstavba si vyžiadala náklady vo výške 130.000 korún, pričom pôvodný rozpočet bol výrazne nižší. Financovanie zabezpečili viaceré zdroje vrátane zbierky na celom Slovensku, príspevku Obecnej rady Myjavy a darov myjavských rodákov žijúcich v americkom meste Little Falls. Za iniciatívou vybudovať pamätník rodákovi z neďalekých Košarísk stála miestna organizácia Sokola.
Prvé zo spomienkových podujatí pripravuje miestny odbor Matice slovenskej. Uskutoční sa v piatok o 16.30 h priamo pri pamätníku, kde organizátori predstavia jeho históriu. O hodinu neskôr bude v evanjelickom chráme Božom v Myjave pokračovať program s názvom Štefánik a Myjava. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Myjave pripraví spomienkové pásmo spojené s videoprezentáciou.
Ako uviedlo mesto, pamätník je považovaný za výnimočný nielen svojím architektonickým riešením, ale aj tým, že ako prvý pamätník M. R. Štefánika v bývalom Československu zostal od svojho odhalenia na pôvodnom mieste a bez poškodenia prečkal všetky spoločenské a politické režimy.
Slávnostne ho odhalil 10. júla 1921 vtedajší starosta Myjavy Martin Kovarčík. Jeho základný kameň položili 5. mája 1921. Výstavba si vyžiadala náklady vo výške 130.000 korún, pričom pôvodný rozpočet bol výrazne nižší. Financovanie zabezpečili viaceré zdroje vrátane zbierky na celom Slovensku, príspevku Obecnej rady Myjavy a darov myjavských rodákov žijúcich v americkom meste Little Falls. Za iniciatívou vybudovať pamätník rodákovi z neďalekých Košarísk stála miestna organizácia Sokola.