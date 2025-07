Myjava si pripomína 104. výročie osadenia Štefánikovho pamätníka

Myjava 10. júla (TASR) - Mesto Myjava si vo štvrtok pripomína 104. výročie osadenia Pamätníka generála M. R. Štefánika na námestí. Náklady na jeho vybudovanie dosiahli v tej dobe hodnotu 130.000 slovenských korún. Išlo o prvý a jediný pamätník venovaný Štefánikovi za čias bývalého Československa. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Pamätník bol odhalený vtedajším starostom Martinom Kovarčíkom. Za iniciatívou vybudovať pamätník stála miestna organizácia Sokola. Získať financie bolo ťažké, napokon sa to podarilo. „Viac ako 30.000 korún poslali myjavskí rodáci z Ameriky z mesta Little Falls, Obecná rada Myjavy prispela sumou 10.000 korún, realizovala sa zbierka po celom Slovensku, predávali sa pohľadnice i odznaky,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Marek Hrin.



Návrh tohto kubistického pamätníka pripravil modranský architekt Čeněk Vořech, realizátorom bol sochár Rudolf Březa z Ostravy. „Materiál na pamätník do kopaničiarskeho kraja priviezli z Prahy, a to vlakom do Brezovej pod Bradlom a odtiaľ ho potom prepravili na Myjavu. Za zmienku stojí aj fakt, že vtedajšie ministerstvo dopravy poskytlo na prepravu materiálu po železnici zľavu 75 percent,“ doplnil.