Inšpekcia sa zaoberá únikom látok do rieky z bioplynovej stanice

Mesto Myjava žiada občanov, aby nepoužívali vodu zo studní na pitie.

Bratislava/Myjava 31. júla (TASR) - Únikom látok do rieky z bioplynovej stanice pri roľníckom družstve v lokalite Turá Lúka v Myjave sa zaoberajú inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Pre TASR to potvrdila Zuzana Onufer z odboru komunikácie envirorezortu. Miesto skontrolovali v utorok (30. 7.).



„Akékoľvek poškodzovanie životného prostredia, podzemných a povrchových vôd nevynímajúc, musí byť dôsledne vyšetrené. Vzhľadom na to, že prípadom sa zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní, ktorým SIŽP poskytuje plnú súčinnosť, nie je možné k veci poskytnúť v tejto chvíli viac informácií,“ uviedla Onufer.



Mesto žiada občanov, aby nepoužívali vodu zo studní na pitie a „všetky zmeny vôd, pachové i vizuálne, hlásili na Mestskú políciu Myjava“.