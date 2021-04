Myjava spustila pred mesiacom aplikáciu, stiahlo si ju už 1000 ľudí

Myjava 7. apríla (TASR) - Mobilná aplikácia mesta Myjava, ktorá pracuje v systéme SOM - správy o meste, má za sebou prvý mesiac skúšobnej prevádzky. Doteraz si ju do svojich smartfónov stiahlo 1006 ľudí. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Ako doplnil, bolo v nej zatiaľ zverejnených 140 príspevkov a užívateľom mesto prostredníctvom nej zaslalo viac ako 80 originálnych správ. "Počet otvorení jednotlivých publikovaných oznamov a článkov je viac ako 38.000. Prijali sme 23 podnetov a zaregistrovali 14 inzerátov v susedskej burze," uviedol Hrin.



Samospráva pridala ďalšie segmenty správ. "Z nich si každý užívateľ môže vybrať, či na ne chce byť upozornený notifikáciou alebo nie. Naposledy tu pribudli napríklad smútočné oznamy. Vyzerá to tak, že aplikácia, ktorá zatiaľ funguje v takzvanom základnom module, má potenciál. Ak bude záujem o ňu rásť aj naďalej, bude môcť samospráva uvažovať o jej trvalej prevádzke i ďalšom rozšírení o nové užitočné moduly," doplnil hovorca mesta.



"Aplikáciu si môžu obyvatelia stiahnuť do telefónu cez obchod Google Play alebo v App Store, zadať heslo Myjava, kliknúť na inštaláciu a hotovo. Rovnako sa dá stiahnuť prostredníctvom QR kódov, ktoré sú prístupné na plagátoch na informačných tabuliach mesta alebo na banneroch na mestskej webovej stránke," informoval Hrin.