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Myjava upraví otváracie hodiny na mestskom úrade,prejde na letný režim
Letný režim podľa radnice neznamená skrátenie úradných hodín, ale ich dočasné prispôsobenie počas prázdninového obdobia.
Autor TASR
Myjava 25. júna (TASR) - Mestský úrad v Myjave spolu s kanceláriou Kultúrneho domu Samka Dudíka a mestskou knižnicou bude v piatok (26. 6.) z prevádzkových dôvodov pre verejnosť otvorený len do 12.00 h. Mesto zároveň avizuje skorší začiatok letného režimu, ktorý sa začne od pondelka (29. 6.). Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Letný režim podľa radnice neznamená skrátenie úradných hodín, ale ich dočasné prispôsobenie počas prázdninového obdobia. Počas neho budú jednotlivé pracoviská mestského úradu pre verejnosť k dispozícii v pondelok, utorok a štvrtok od 7.00 do 15.00 h, v stredu od 7.00 do 16.00 h a v piatok od 7.00 do 14.00 h, pričom štvrtok zostáva nestránkovým dňom.
Mesto uviedlo, že ide o štandardné sezónne opatrenie, ktoré sa v meste uplatňovalo aj v predchádzajúcich rokoch. Cieľom je prispôsobiť chod úradu letnému obdobiu a zároveň zachovať plný rozsah poskytovaných služieb.
Letný režim podľa radnice neznamená skrátenie úradných hodín, ale ich dočasné prispôsobenie počas prázdninového obdobia. Počas neho budú jednotlivé pracoviská mestského úradu pre verejnosť k dispozícii v pondelok, utorok a štvrtok od 7.00 do 15.00 h, v stredu od 7.00 do 16.00 h a v piatok od 7.00 do 14.00 h, pričom štvrtok zostáva nestránkovým dňom.
Mesto uviedlo, že ide o štandardné sezónne opatrenie, ktoré sa v meste uplatňovalo aj v predchádzajúcich rokoch. Cieľom je prispôsobiť chod úradu letnému obdobiu a zároveň zachovať plný rozsah poskytovaných služieb.