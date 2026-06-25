Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. jún 2026Meniny má Olívia a Tadeáš
< sekcia Regióny

Myjava upraví otváracie hodiny na mestskom úrade,prejde na letný režim

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Letný režim podľa radnice neznamená skrátenie úradných hodín, ale ich dočasné prispôsobenie počas prázdninového obdobia.

Autor TASR
Myjava 25. júna (TASR) - Mestský úrad v Myjave spolu s kanceláriou Kultúrneho domu Samka Dudíka a mestskou knižnicou bude v piatok (26. 6.) z prevádzkových dôvodov pre verejnosť otvorený len do 12.00 h. Mesto zároveň avizuje skorší začiatok letného režimu, ktorý sa začne od pondelka (29. 6.). Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Letný režim podľa radnice neznamená skrátenie úradných hodín, ale ich dočasné prispôsobenie počas prázdninového obdobia. Počas neho budú jednotlivé pracoviská mestského úradu pre verejnosť k dispozícii v pondelok, utorok a štvrtok od 7.00 do 15.00 h, v stredu od 7.00 do 16.00 h a v piatok od 7.00 do 14.00 h, pričom štvrtok zostáva nestránkovým dňom.

Mesto uviedlo, že ide o štandardné sezónne opatrenie, ktoré sa v meste uplatňovalo aj v predchádzajúcich rokoch. Cieľom je prispôsobiť chod úradu letnému obdobiu a zároveň zachovať plný rozsah poskytovaných služieb.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo štvrtka 25. na piatok 26. júna

HRABKO: Komunálna kampaň bude ovplyvnená blízkymi voľbami do NR SR

Ronaldo prekonal rekordy a odpovedal kritikom: To sme chceli

V obľúbenej turistickej destinácii upozorňujú na riziko požiarov