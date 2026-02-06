Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Myjava upravila postup osvedčovania podpisov v teréne

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Myjava 6. februára (TASR) - Mesto Myjava upravilo postup osvedčovania podpisov v teréne. Stalo sa tak v súvislosti s rastúcim počtom žiadostí od občanov, ktorí si napríklad zo zdravotných dôvodov nemôžu vybaviť úradné úkony osobne. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Osvedčovanie podpisov mimo budovy mestského úradu bude mesto zabezpečovať vždy v stredu v čase od 8.30 do 11.30 h. Úkon sa uskutoční výlučne na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru.

Radnica zároveň upozornila, že v uvedenom čase nebude možné osvedčiť podpisy priamo na mestskom úrade. Cieľom opatrenia je zosúladiť zvýšený záujem o túto službu s plynulým zabezpečením ostatnej úradnej agendy.
