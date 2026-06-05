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V centre Myjavy budú platiť dopravné obmedzenia
Uzatvorený bude úsek cesty od okružnej križovatky pri mestskom úrade po križovatku námestia s Moravskou ulicou.
Autor TASR
Myjava 5. júna (TASR) - Centrum Myjavy bude v sobotu (6. 6.) dočasne uzatvorené pre dopravu v súvislosti s konaním osláv Dňa detí na Námestí M. R. Štefánika. Obmedzenia budú platiť od 8.00 do 14.00 h. Po skončení osláv bude doprava obnovená. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
Uzatvorený bude úsek cesty od okružnej križovatky pri mestskom úrade po križovatku námestia s Moravskou ulicou. Komunikácia pri rieke zostane prejazdná a uskutoční sa aj pravidelný sobotňajší trh. Mesto zároveň žiada vodičov, aby od piatka od 20.00 h neparkovali svoje vozidlá na parkoviskách pri hlavnej ceste na námesti. Dôvodom sú prípravy priestoru na sobotné podujatie.
Uzatvorený bude úsek cesty od okružnej križovatky pri mestskom úrade po križovatku námestia s Moravskou ulicou. Komunikácia pri rieke zostane prejazdná a uskutoční sa aj pravidelný sobotňajší trh. Mesto zároveň žiada vodičov, aby od piatka od 20.00 h neparkovali svoje vozidlá na parkoviskách pri hlavnej ceste na námesti. Dôvodom sú prípravy priestoru na sobotné podujatie.