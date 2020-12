V myjavskej nemocnici zatiaľ situáciu zvládajú, operácie nerušia

Myjava 11. decembra (TASR) – V nemocnici s poliklinikou (NsP) v Myjave napriek napätej situácii spojenej s novým koronavírusom zatiaľ situáciu zvládajú. TASR o tom informoval primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Pavol Halaš.



Väčšina oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s príznakmi ochorenia COVID-19, sú saturované na viac ako 75 percent. "Nie je ani tak problém s celkovou kapacitou. Problém je s lôžkami, na ktorých je dostupný kyslík. Pacienti sú hospitalizovaní s problémami respiračného traktu a jedným zo základných pilierov je podávanie kyslíka," uviedol Halaš.



K piatku bolo na 'covid oddeleniach' hospitalizovaných 126 pacientov. "Z Trnavského kraja bolo u nás hospitalizovaných 24 pacientov a z okresov Trenčianskeho kraja mimo okresu Myjava ich bolo 25. Najkritickejšia situácia bola 6. a 7. decembra, keď u nás hospitalizovali pacientov zo Skalice a mali sme nasaturované všetky lôžka cez víkend. V súčasnosti máme na 'covid oddeleniach' hospitalizovaných 24 pacientov, z nich 16 si vyžaduje kyslíkovú liečbu. V tejto chvíli máme voľné dve kyslíkové lôžka," doplnil primár.



Situáciu v nemocnici zvládajú aj po personálnej stránke. "V súčasnosti máme desať percent personálu práceneschopného z dôvodu nového koronavírusu. Personál, ktorý postupne prekonal toto ochorenie, sa vracia do práce. Zatiaľ to zvládame na hrane, čo znamená, že personál máme, ale museli sme zredukovať stavy pacientov na iných oddeleniach. Nemocnica však zatiaľ zachovala všetky oddelenia okrem rehabilitačného. Snažíme sa zabezpečovať aj plánovanú operatívu, ktorá nebola pozastavená," informoval Halaš.



Ako doplnil, zdravotníci vnímajú, že tento rok nebudú mať počas sviatkov voľno. "Nebudeme mať dovolenky a pôjdeme v plnom režime. Bude to v prvom rade preto, aby sme zabezpečili plnú starostlivosť pre pacientov," doplnil Halaš.



V nemocnici zároveň funguje odberné miesto na PCR testy, ako aj mobilné odberné miesto na testovanie s antigénovými testami. "Aj keď nemáme dostatočný personál, testy robíme nielen pre pacientov, ale aj pre širšiu verejnosť z okresu Myjava. Pracovisko je otvorené denne a každý deň sa vyšetrí niekoľko sto pacientov," uviedol primár.