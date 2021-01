Myjava vysúťažila údržbu a nakladanie s odpadom za 20 miliónov eur

Myjava 28. januára (TASR) – Mesto Myjava zverejnilo výsledky verejného obstarávania na nakladanie s komunálnym odpadom, zabezpečenia údržby miestnych komunikácií a na správu a údržbu zelene. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Súťaž bola rozdelená na tri časti a vo všetkých bola úspešná spoločnosť Brantner Slovakia. Predpokladaná hodnota zákazky bola viac ako 20,37 milióna eur a vysúťažená bola nakoniec suma 20,01 milióna eur s DPH.



V obstarávaní na nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste sa do súťaže prihlásili dve spoločnosti. Okrem víťaznej, ktorá predložila ponuku vo výške 11.638.141 eur s DPH, sa do súťaže zapojila aj spoločnosť Marius Pedersen, ktorá ponúkla sumu o viac ako 1,85 milióna eur vyššiu.



V súťaži o zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a v súťaži o správu a údržbu verejnej zelene vrátane cintorínov predložila ponuku iba spoločnosť Brantner. V prvom prípade ponúkla sumu 4.344.701,69 eura, v druhom prípade bola ponuka vo výške 4.030.021,06 eura vrátane DPH. Všetky zmluvy boli podpísané na dobu 15 rokov.