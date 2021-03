Myjava zabezpečila pre občanov ivermektín, artemisinín a oxymetre

Myjava 31. marca (TASR) – Mesto Myjava zabezpečí v rámci boja proti pandémii pre občanov mesta a regiónu liečivo ivermektín, výživový doplnok artemisinín aj oxymetre. TASR o tom informoval primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.



Liečivo bude od štvrtka (1. 4.) k dispozícii na predpis v lekárni v nemocnici. "Zabezpečili sme 50.000 tabletiek a je ho dostatok. Navyše ho vieme vždy objednať a doplniť. Nechceli sme to preháňať, ale pre ľudí z regiónu je ho dosť. Riešili sme to aj s lekármi, aj s tými, ktorým sa toto riešenie nepozdáva. Predpísanie lieku zostáva na obvodných lekároch," doplnil pre TASR primátor.



Mesto bude tiež distribuovať podporné liečebné prostriedky s artemisinínom všetkým pozitívne testovaným občanom Myjavy na nový koronavírus. "Doplnok je určený priamo pre pozitívne testovaného občana, ako aj pre členov jeho domácnosti, ktorí s ním prichádzajú pravidelne do styku. Doplnok bude samospráva poskytovať svojim občanom, ktorých sa to týka, zadarmo," informoval Halabrín.



Okrem toho mesto zabezpečilo 30 kusov pulzných oxymetrov. Prístroje slúžia na zmeranie saturácie kyslíka v krvi, pulzu a môžu včas odhaliť komplikácie spôsobené novým koronavírusom. "Časť bude odovzdaná nemocnici, časť bude využitá v zariadeniach sociálnych služieb v meste. Väčšina bude slúžiť na zapožičanie občanom, ktorí budú na odberných miestach zriadených samosprávou pozitívne testovaní na prítomnosť nového koronavírusu. Ak sa osvedčia, sme pripravení dokúpiť ďalšie," vysvetlil primátor Myjavy.