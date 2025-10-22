< sekcia Regióny
Myjava začne s budovaním piatich ohradených kontajnerových stojísk
Cieľom projektu je zefektívniť manažment odpadov, podporiť systém triedeného zberu a predchádzať vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste.
Autor TASR
Myjava 22. októbra (TASR) - Budovanie piatich kontajnerových stojísk v meste Myjava sa začne vo štvrtok (23. 10.). V rámci projektu bude vybudovaných spolu desať kontajnerových stojísk s oplotením a zastrešením na umiestnenie zberných nádob na zmesový a triedený komunálny odpad. Súčasťou bude aj osvetová činnosť zameraná na zber a triedenie odpadu. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Cieľom projektu je zefektívniť manažment odpadov, podporiť systém triedeného zberu a predchádzať vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste. Nachádzať sa budú na uliciach Trokanova, Prvá SNR, Hodžova a Milana Marečka.
Samospráva vo všeobecnosti pristúpila k tomuto modelu zabezpečenia nádob na odpad najmä pre zhoršujúcu sa čistotu stojísk, výskyt hlodavcov, ale aj pre hromadenie odpadu, ktorý pri kontajneroch nemá čo robiť. Vo viacerých lokalitách Myjavy sa uzavreté kontajnerové stojiská nachádzajú už roky.
Zhotoviteľom projektu je spoločnosť STAS. Celý projekt bude ukončený dobudovaním ďalších piatich stojísk do konca mája 2026. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výške viac ako 125.000 eur. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 125.880,15 eura. „Vlastné zdroje tam nie sú žiadne, sú tam však neoprávnené výdavky vo výške cez 80.000 eur, ktoré nebolo možné uplatniť v rámci grantovej schémy,“ doplnil.
Dielo je financované z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 v zastúpení Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. „A to preto, lebo tieto kontajnerové stojiská sú budované v časti, kde sa nachádza aj marginalizovaná rómska komunita, a teda tak je aj tento projekt postavený,“ ozrejmil Hrin.
