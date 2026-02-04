< sekcia Regióny
Myjava zhodnotila skúšobnú prevádzku dopravy z lokality Vankovia
Počas januára zabezpečoval dopravu v pracovných dňoch 9-miestny zberný taxík trikrát denne.
Autor TASR
Myjava 4. februára (TASR) - Mesto Myjava zhodnotilo skúšobnú prevádzku vnútromestskej dopravy z lokality Vankovia, ktorá je od januára riešená formou tzv. zberného taxíka. Počas 17 dní prepravil viac ako 180 cestujúcich, najviac je využívaný spoj o 7.05 h a najčastejšie nastupujú dospelí cestujúci. Na základe doterajších výsledkov sa teda od februára cestovný poriadok rozširuje o ďalšie spoje. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Myjava Marek Hrin.
Počty detí a dôchodcov taktiež nie sú zanedbateľné. „Na základe získaných poznatkov bola ešte počas januára do cestovného poriadku zapracovaná nástupná zastávka najmä pre žiakov - Základná škola s materskou školou Turá Lúka priamo pri hasičskej zbrojnici. Od 2. februára pribudla aj ďalšia dvojica spojov. Jeden s odchodom z myjavskej autobusovej stanice do lokality Vankovia o 12.40 h, pričom opäť nadväzuje na autobus prichádzajúci od nemocnice a druhý späť na Myjavu s odchodom zo zastávky Vankovia - u Zimov o 13.00 h,“ ozrejmil.
Počas januára zabezpečoval dopravu v pracovných dňoch 9-miestny zberný taxík trikrát denne. Ranné spoje zo zastávky Myjava, Vankovia - U Zimov odchádzali o 5.20 h a 7.05 h. Prvý z nich pokračoval cez autobusovú stanicu k nemocnici a končil na zastávke Myjava, plastika, druhý končil pri nemocnici. Popoludňajší spoj odchádzal z autobusovej stanice Myjava o 15.20 h s nadväznosťou na autobus prichádzajúci od nemocnice.
Skúšobná prevádzka zberného taxíka sa začala v stredu 7. januára po tom, ako boli zrušené autobusové spoje pôvodne financované Trenčianskym samosprávnym krajom. Cieľom pilotného projektu bolo overiť reálny záujem cestujúcich, vhodnosť časovania spojov, ako aj ekonomickú a prevádzkovú udržateľnosť tohto riešenia. Cestovné sa uhrádza priamo u vodiča, pričom rozdiel medzi vybraným cestovným a skutočnými nákladmi na prevádzku spojov hradí mesto Myjava zo svojho rozpočtu. O prípadných ďalších zmenách bude samospráva verejnosť včas informovať.
