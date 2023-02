Myjava získala 175.000 eur na modernizáciu vybavenia kultúrneho domu

Myjava 26. februára (TASR) – Na modernizáciu vybavenia kultúrneho domu získalo mesto Myjava z Ministerstva kultúry (MK) SR nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 175.501,82 eura. Vyplýva to zo zverejnených údajov v Centrálnom registri zmlúv.



Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 184.738,76 eura a mesto zabezpečí dofinancovanie projektu vo výške 9236,94 eura, čo predstavuje päť percent oprávnených výdavkov. Zároveň zabezpečí financie na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov projektu.



Podľa rozpočtu by najvyššiu nákladovú položku mala tvoriť zvuková technika vo výške 78.636,72 eura a svetelná technika v sume 71.304,80 eura. Náklady na výpočtovú techniku by mali byť vo výške 15.300 eur a na interiérové vybavenie kultúrneho domu by malo ísť 5164,80 eura.



Celková dĺžka realizácie je predpokladaná na deväť mesiacov a začiatok je naplánovaný na apríl. Projekt by mal byť podľa plánu dokončený do konca tohto roka.