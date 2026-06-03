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Myjava zrealizovala vodozádržné opatrenia pri Gazdovskom dvore
Cieľom projektov je efektívnejšie hospodárenie s dažďovou vodou a jej využitie pri údržbe verejnej zelene.
Autor TASR
Myjava 3. júna (TASR) - Mesto Myjava zrealizovalo počas apríla a mája dva projekty zamerané na zadržiavanie dažďovej vody. Pri Gazdovskom dvore v mestskej časti Turá Lúka a pri Dome smútku na Brezovskej ulici osadili štyri retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody zo striech objektov. Radnica o tom informovala na svojom webe.
Cieľom projektov je efektívnejšie hospodárenie s dažďovou vodou a jej využitie pri údržbe verejnej zelene. Každá z nádrží má kapacitu 11.900 litrov.
Projekt pri Gazdovskom dvore realizovalo mesto. Celkové náklady dosiahli 18.100 eur, pričom polovicu sumy poskytla Nadácia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a zvyšok financovala samospráva z vlastného rozpočtu.
V prípade Domu smútku bola žiadateľom o grant Správa majetku mesta Myjava. Náklady na projekt presiahli 19.000 eur, pričom dotácia pokryla viac ako 11.400 eur. Zvyšné prostriedky uhradila mestská spoločnosť z vlastných zdrojov.
Cieľom projektov je efektívnejšie hospodárenie s dažďovou vodou a jej využitie pri údržbe verejnej zelene. Každá z nádrží má kapacitu 11.900 litrov.
Projekt pri Gazdovskom dvore realizovalo mesto. Celkové náklady dosiahli 18.100 eur, pričom polovicu sumy poskytla Nadácia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a zvyšok financovala samospráva z vlastného rozpočtu.
V prípade Domu smútku bola žiadateľom o grant Správa majetku mesta Myjava. Náklady na projekt presiahli 19.000 eur, pričom dotácia pokryla viac ako 11.400 eur. Zvyšné prostriedky uhradila mestská spoločnosť z vlastných zdrojov.