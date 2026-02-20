< sekcia Regióny
Myjava zrekonštruuje PKO Trnovce, zhotoviteľ je už známy
Pri úpravách príde napríklad k výmene keramických obkladov v sociálnych zariadeniach, ku kompletnej výmene elektroinštalácie a podlahy, rozvodu vody a kanalizácie.
Autor TASR,aktualizované
Myjava 20. februára (TASR) - Zhotoviteľ rekonštrukcie Parku kultúry a oddychu (PKO) Trnovce v Myjave je už známy. Zmluvne dohodnutá hodnota projektu je 452.640 eur s DPH. Predmetom zákazky je rekonštrukcia prevádzkovej budovy amfiteátra a šatní. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Zhotoviteľom je spoločnosť Izotech Group. Mesto uvažuje nad kompletnou výmenou infraštruktúry zabudovaných sietí, okien a dverí, rekonštrukciou strešnej konštrukcie a krytiny či odvodnením dažďových vôd z okolia stavieb. Vytvorí sa aj celoročná expozícia, ktorá bude dokumentovať históriu medzinárodného folklórneho festivalu od jeho začiatkov po súčasnosť.
Pri úpravách príde napríklad k výmene keramických obkladov v sociálnych zariadeniach, ku kompletnej výmene elektroinštalácie a podlahy, rozvodu vody a kanalizácie. Úpravou prejdú aj interiérové omietky na stenách. Priestory budú nanovo vymaľované. Navrhované stavebné úpravy boli spracované tak, aby zostal nezmenený dizajn, keďže autorom projektov na predmetné objekty bol miestne pôsobiaci architekt a požiadavka vlastníka nehnuteľností bola nezasahovať do jeho autorských práv.
Objekty a celý areál sa využívajú pre širokú obec folklórnych priaznivcov pri organizovaní rôznych folklórnych podujatí, najmä známeho Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava. Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR. Zmluva so zhotoviteľom nadobudne účinnosť až po poskytnutí NFP.
