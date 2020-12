Myjava zriaďuje odberné miesto na štadióne Spartaku Myjava

Myjava 13. decembra (TASR) - Mesto Myjava zriaďuje mobilné odberové miesto (MOM) s antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Nové MOM sa bude nachádzať v priestore hlavnej tribúny futbalového štadióna Spartaku Myjava so vstupom od rieky na Štúrovej ulici. Informoval o tom hovorca mesta Martin Kovanič.



Odberové miesto bude občanom k dispozícii od pondelka (14. 12.) do stredy 23. decembra v pracovné dni v čase od 10.00 do 16.00 h. "Bezpečnosť a koordináciu budú zabezpečovať príslušníci mestskej polície a dobrovoľní hasiči. Dôvodom na zriadenie nového MOM je skrátenie čakacej doby na testovanie v odberovom mieste v nemocnici, ktoré bude fungovať paralelne," uviedol Kovanič.



Mesto je zabezpečovateľom nového odberového miesta vrátane zabezpečenia ochranných pracovných prostriedkov a odborného zdravotníckeho personálu, ktorý bude v súčinnosti s administratívnymi pracovníkmi testy vykonávať. Miesto na čakanie na výsledky po otestovaní bude vyhradené v exteriéri na tribúne.



"Časenky vydávané nebudú a nie je možné sa objednať. Zamestnávateľom, ktorí majú záujem otestovať pracovníkov, mesto túto službu ponúka po vzájomnej dohode, ktorej predmetom bude príspevok na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením organizácie a materiálu na otestovanie," doplnil hovorca mesta.