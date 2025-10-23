< sekcia Regióny
Myjava zverejnila stanovisko na petíciu ohľadom bezdomovcov
Autor TASR
Myjava 23. októbra (TASR) - Mesto Myjava zverejnilo stanovisko na petíciu s názvom Za peknú a čistú Myjavu, ktorú odovzdali obyvatelia na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ). Avizovalo, že stanovisko bude zaradené na novembrovom rokovaní MsZ. Cieľom petície bolo upozorniť samosprávu na asociálne správanie niektorých obyvateľov a opakované znečisťovanie určitých lokalít. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Skonštatovala, že verejné priestranstvo je určené na pobyt všetkých občanov bez rozdielu sociálneho statusu. „Mesto si uvedomuje závažnosť tejto problematiky a vníma podnety občanov ako oprávnené, pričom samotná petícia reflektuje ich reálne obavy. Zástupcovia mesta sa touto problematikou aktívne zaoberajú,“ uviedla s tým, že úzko spolupracuje s mestskou políciou, sociálnym oddelením a ďalšími relevantnými inštitúciami.
V súčasnosti sú prijaté opatrenia vo forme zvýšenej hliadkovej činnosti mestskej polície podľa potreby v lokalitách, kde sa osoby žijúce bez domova aktuálne zdržiavajú, ako aj zvýšenej kontroly objektov, v ktorých sa s prichádzajúcim zimným obdobím budú zdržiavať. „Mimoriadne dôležitá je aj súčinnosť občanov. V prípade, že si všimnú situáciu, ktorá si vyžaduje zásah, rýchla reakcia môže pomôcť predísť vážnejším problémom a zároveň umožní kompetentným zložkám efektívne konať,“ doplnila radnica.
Taktiež zdôraznila, že „bezdomovectvo“ nie je kriminálny čin, ale sociálny problém, ktorý si vyžaduje komplexné riešenia. „Skutočnosť, že sa niekto nachádza na námestí a je osobou bez domova, nepredstavuje porušenie zákona, keďže by zo strany mesta išlo o diskrimináciu,“ priblížila s tým, že problém prítomnosti ľudí bez domova na verejných priestranstvách patrí k najčastejším výzvam samospráv.
Petíciu obyvatelia vyhlásili v auguste, získali 928 podpisov. Opakované znečisťovanie sa týka najmä Námestia M. R. Štefánika, priestoru pri supermarkete vedľa Múzea Slovenských národných rád a tiež v centre mesta a ďalších lokalít. V roku 2025 policajti riešili spolu 139 udalostí v súvislosti s protiprávnym konaním osôb žijúcich bez domova. V protiprávnych konaniach voči osobám žijúcich bez domova boli spolu realizované tri udalosti.
