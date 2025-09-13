< sekcia Regióny
Myjavská nemocnica je opäť prevádzkovateľom chirurgickej pohotovosti
Autor TASR
Myjava 13. septembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Myjava je od štvrtka (11. 9.) opäť prevádzkovateľom 24-hodinovej chirurgickej pohotovosti. Pohotovostná ambulancia je k dispozícii v čase od 15.00 do 7.00 h a počas víkendov od 7.00 do 7.00 h. NsP o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, bežná chirurgická ambulancia je k dispozícii počas týždňa denne v čase od 7.00 do 15.00 h. Nemocnica bola nútená koncom augusta optimalizovať poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej pohotovostnej služby v odbore chirurgia.
Riaditeľka nemocnice Elena Štefíková TASR uviedla, že nemocnica nie je prevádzkovateľom urgentného príjmu, takže nebola z personálnych dôvodov schopná preberať a ošetrovať pacientov privezených záchrannou službou ani akútnych pacientov, ktorí vyžadovali akútne chirurgické ošetrenie po úraze alebo operácii.
Nemocnica súčasne hľadá lekárov na chirurgické oddelenie, pediatrov, rádiológov, gynekológov a pôrodníkov a iných, ponúka aj náborové príspevky pre lekárov.
