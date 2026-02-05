< sekcia Regióny
Myjavská nemocnica plánuje zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti
Autor TASR
Myjava 5. februára (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Myjava plánuje zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 200.000 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Projekt má zlepšiť kybernetickú bezpečnosť nemocnice z pohľadu sieťového zabezpečenia, užívateľských prístupov, ochrany citlivých informácií, prevádzky informačných systémov a biznis kontinuity prevádzky.
Zhotoviteľom je spoločnosť Slovanet s cenovou ponukou 207.399 eur bez DPH. Celkovo projekt od začiatku implementačných prác po finálne nasadenie nesmie presiahnuť obdobie 15 mesiacov, pričom dodávka technológií prebieha už v úvodnej fáze, najneskôr do dvoch mesiacov od oficiálneho štartu projektu.
