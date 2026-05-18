Myjavská nemocnica zavádza nový systém objednávania pacientov
Pacienti sa môžu po novom objednať telefonicky alebo osobne na centrálnej recepcii v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h.
Autor TASR
Myjava 18. mája (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Myjava zavádza nový systém objednávania pacientov na ambulantné vyšetrenia prostredníctvom centrálnej recepcie. Cieľom zmeny je zjednodušiť proces objednávania a zlepšiť orientáciu pacientov pri vybavovaní zdravotnej starostlivosti. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Pacienti sa môžu po novom objednať telefonicky alebo osobne na centrálnej recepcii v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h. Podľa nemocnice už pacienti nebudú musieť kontaktovať jednotlivé ambulancie samostatne, keďže recepcia im poskytne potrebné informácie a usmerní ich na príslušné pracovisko.
NsP zároveň upozornila, že v niektorých ambulanciách zostáva aj naďalej dostupná možnosť online objednávania či využívanie elektronických služieb vrátane eReceptu. Nový systém je aktuálne v testovacej prevádzke. Nemocnica deklarovala, že jeho fungovanie bude priebežne upravovať a optimalizovať, s cieľom zabezpečiť čo najplynulejší chod služby.
