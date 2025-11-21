< sekcia Regióny
Myjavská plavecká 24-hodinovka opäť pomôže znevýhodneným
Plaváreň bude počas maratónu záujemcom nepretržite k dispozícii, plavci tak budú môcť využiť bazén v sviatočnom období aj vo veľmi netypických časoch, „aj o polnoci“, ako uvádza radnica.
Autor TASR
Myjava 21. novembra (TASR) - Myjavská plavecká 24-hodinovka opäť pomôže sociálne a zdravotne znevýhodneným. Uskutoční sa v termíne od 26. decembra od 12.00 h do 27. decembra do 12.00 h na myjavskej krytej plavárni. Financie, ktoré sa počas tejto akcie vyzbierajú formou symbolického vstupného, budú využité na podporu občanov, ktorí potrebujú pomoc. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Plaváreň bude počas maratónu záujemcom nepretržite k dispozícii, plavci tak budú môcť využiť bazén v sviatočnom období aj vo veľmi netypických časoch, „aj o polnoci“, ako uvádza radnica. Zámerom je, aby každý účastník v rámci 24-hodinového maratónu odplával aspoň symbolických 100 metrov. Organizátormi sú Plavecký oddiel Spartak Myjava v spolupráci s mestom Myjava, Telovýchovnou jednotou Spartak Myjava, Asociáciou športu pre všetkých SR a Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR.
Plaváreň bude počas maratónu záujemcom nepretržite k dispozícii, plavci tak budú môcť využiť bazén v sviatočnom období aj vo veľmi netypických časoch, „aj o polnoci“, ako uvádza radnica. Zámerom je, aby každý účastník v rámci 24-hodinového maratónu odplával aspoň symbolických 100 metrov. Organizátormi sú Plavecký oddiel Spartak Myjava v spolupráci s mestom Myjava, Telovýchovnou jednotou Spartak Myjava, Asociáciou športu pre všetkých SR a Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR.