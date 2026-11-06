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Trenčiansky kraj: Myjavskej pôrodnici nepomohla ani finančná injekcia
Dôvodom ukončenia jej prevádzky je podľa kraja najmä dlhodobý pokles pôrodnosti, personálne a medicínske okolnosti a ekonomická situácia oddelenia.
Autor TASR
Myjava 6. novembra (TASR) - Ukončenie prevádzky pôrodnice a novorodeneckého oddelenia v Nemocnici s poliklinikou Myjava k 1. decembru 2026 kritizujú predstavitelia samospráv v regióne. Obávajú sa zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti a vyjadrujú sklamanie z toho, že sa oddelenie nepodarilo zachovať. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) tvrdí, že o zachovanie oddelenia bojoval a podnikol viacero krokov. Pre TASR to uviedla Patrícia Mutňanská z oddelenia komunikácie TSK.
Primátor Myjavy a poslanec TSK Pavel Halabrín, ako aj primátor Brezovej pod Bradlom a krajský poslanec Jaroslav Ciran vyjadrili sklamanie, že napriek deklarovanému záujmu sa nepodarilo udržať doterajší rozsah zdravotnej starostlivosti v nemocnici a zachrániť pôrodnicu.
Ako uviedla Mutňanská, TSK investoval za posledných 13 rokov do myjavskej nemocnice takmer osem miliónov eur z vlastných zdrojov, časť financií smerovala aj na obnovu vybavenia pôrodnice a novorodeneckého oddelenia. Kraj sa podľa nej usiloval o zachovanie oddelenia aj prostredníctvom petície, ktorú v júni 2023 odovzdal Ministerstvu zdravotníctva SR.
Petícia obsahovala 34.809 podpisov a žiadala zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v Myjave a Partizánskom. „Následne pokračovali rokovania na úrovni predsedu TSK Jaroslava Bašku s ministrom zdravotníctva za účasti riaditeľov obidvoch nemocníc,“ uviedla Mutňanská.
Pôrodnica fungovala aj po roku 2023 vďaka dohode vedenia nemocnice so všetkými zdravotnými poisťovňami o financovaní gynekologického, pôrodníckeho a neonatologického programu.
Dôvodom ukončenia jej prevádzky je podľa kraja najmä dlhodobý pokles pôrodnosti, personálne a medicínske okolnosti a ekonomická situácia oddelenia. Kým v roku 2021 evidovala nemocnica 343 pôrodov, vlani ich bolo 168. Za prvých deväť mesiacov tohto roka ich zaznamenala 101. Strata oddelenia dosiahla v roku 2023 sumu 210.000 eur, za prvých deväť mesiacov tohto roka predstavovala 270.000 eur.
Klesajúci počet pôrodov súvisí podľa TSK aj s demografickým vývojom. V okrese Myjava sa v roku 2006 narodilo 235 detí, vlani ich bolo 121. „Tieto údaje ukazujú, že rozhodnutie o zmene prevádzky nevychádza z jedného izolovaného dôvodu, zohľadňuje dlhodobý pokles počtu pôrodov, medicínske a personálne súvislosti, ako aj ekonomickú udržateľnosť prevádzky,“ vysvetlila.
Kraj zároveň tvrdí, že zrušenie pôrodnice sa dotkne len malého počtu žien, keďže časť rodičiek z regiónu už v minulosti využívala nemocnice v Piešťanoch, Trenčíne či v Českej republike. Cieľom TSK podľa Mutňanskej nie je nemocnicu utlmiť, ale stabilizovať ju a vytvoriť priestor na rozvoj ďalších zdravotníckych činností.
Primátor Myjavy a poslanec TSK Pavel Halabrín, ako aj primátor Brezovej pod Bradlom a krajský poslanec Jaroslav Ciran vyjadrili sklamanie, že napriek deklarovanému záujmu sa nepodarilo udržať doterajší rozsah zdravotnej starostlivosti v nemocnici a zachrániť pôrodnicu.
Ako uviedla Mutňanská, TSK investoval za posledných 13 rokov do myjavskej nemocnice takmer osem miliónov eur z vlastných zdrojov, časť financií smerovala aj na obnovu vybavenia pôrodnice a novorodeneckého oddelenia. Kraj sa podľa nej usiloval o zachovanie oddelenia aj prostredníctvom petície, ktorú v júni 2023 odovzdal Ministerstvu zdravotníctva SR.
Petícia obsahovala 34.809 podpisov a žiadala zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v Myjave a Partizánskom. „Následne pokračovali rokovania na úrovni predsedu TSK Jaroslava Bašku s ministrom zdravotníctva za účasti riaditeľov obidvoch nemocníc,“ uviedla Mutňanská.
Pôrodnica fungovala aj po roku 2023 vďaka dohode vedenia nemocnice so všetkými zdravotnými poisťovňami o financovaní gynekologického, pôrodníckeho a neonatologického programu.
Dôvodom ukončenia jej prevádzky je podľa kraja najmä dlhodobý pokles pôrodnosti, personálne a medicínske okolnosti a ekonomická situácia oddelenia. Kým v roku 2021 evidovala nemocnica 343 pôrodov, vlani ich bolo 168. Za prvých deväť mesiacov tohto roka ich zaznamenala 101. Strata oddelenia dosiahla v roku 2023 sumu 210.000 eur, za prvých deväť mesiacov tohto roka predstavovala 270.000 eur.
Klesajúci počet pôrodov súvisí podľa TSK aj s demografickým vývojom. V okrese Myjava sa v roku 2006 narodilo 235 detí, vlani ich bolo 121. „Tieto údaje ukazujú, že rozhodnutie o zmene prevádzky nevychádza z jedného izolovaného dôvodu, zohľadňuje dlhodobý pokles počtu pôrodov, medicínske a personálne súvislosti, ako aj ekonomickú udržateľnosť prevádzky,“ vysvetlila.
Kraj zároveň tvrdí, že zrušenie pôrodnice sa dotkne len malého počtu žien, keďže časť rodičiek z regiónu už v minulosti využívala nemocnice v Piešťanoch, Trenčíne či v Českej republike. Cieľom TSK podľa Mutňanskej nie je nemocnicu utlmiť, ale stabilizovať ju a vytvoriť priestor na rozvoj ďalších zdravotníckych činností.