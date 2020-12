Myjavský festival Vianoce v divadle bude kratší o dva dni

Myjava 2. decembra (TASR) – V Myjave sa napriek oklieštenému programu uskutoční v piatok a sobotu (4. a 5. 12.) už 17. ročník divadelného festivalu Vianoce v divadle.



Pôvodne sa festival každý rok uskutočňuje v štyroch dňoch. "Museli sme pristúpiť k viacerým zmenám. Jedným z dôvodov je fakt, že k nám tento rok nemôžu prísť divadlá z Českej republiky a takisto sa neuskutočnia divadelné predstavenie pre deti a školy," uviedol pre TASR za organizátorov Samuel Kňazský.



"Vianoce v divadle sa uskutočnia za dodržania všetkých opatrení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR. Pri vstupe bude zmeraná teplota návštevníkom. Kapacita sály bude 50 percent a diváci budú sedieť v každom druhom rade. Vzhľadom na to, že máme veľkú kapacitu sály, zmestí sa nám do nej až 300 divákov," informovala Vladimíra Jurenková z mestského úradu.



Festival sa oficiálne začne predstavením hravej talkshow s názvom Koštovka - veselo aj vážne. "Predstavenie bude s Bibianou Ondrejkovou, Romanom Féderom a ich hosťami Helenou Krajčiovou a Csongorom Kassaiom. Piatkový program bude pokračovať o 19.00 h v Kultúrnom dome Samka Dudíka predstavením Divadla Kumšt teatro s názvom Chlieb s maslom, ktoré bude presviedčať o tom, že sa ženy k mužom jednoducho nehodia," doplnil Kňazský.



Druhý deň festivalu odštartuje o 17.00 h koncertom slovenskej hudobnej skupiny Funny Fellows. "Následne budú odhalené pamätné dosky osobností zo Slovenska a Česka, ktoré sa zaslúžili o prínos v kultúre. Tentoraz to budú dosky s menami Ľubomíra Pauloviča a Miloslava Mejzlíka. Festival ukončí predstavenie Mandarínková izba v podaní Bratislavského hudobného divadla so začiatkom od 19.00 h. Predstavia sa v nej Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský a Ondrejková," informoval Kňazský.