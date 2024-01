Myslavčania evakuovaní pre únik plynu sa domov ešte nevrátili

Košice 17. januára (TASR) - Obyvatelia domov evakuovaných v súvislosti s haváriou na plynovode v košickej mestskej časti (MČ) Myslava sa budú môcť vrátiť do svojich domov pravdepodobne v najbližších hodinách. Pre TASR to uviedol starosta František Beer. Nebezpečenstvo pre únik plynu podľa plynárov nehrozí.



"Nikto z evakuovaných nevyužil priestory ponúknuté MČ. Záchranné zložky obyvateľov evakuovaných domov, ktorých je do 30, zatiaľ nepúšťajú. Predpokladáme, že vrátiť sa budú môcť v noci alebo nadránom," povedal starosta.



Ako pripomenul hovorca spoločnosti SPP - distribúcia Milan Vanga, ďalšiemu úniku plynu už zabránili. "Z hľadiska bezpečnosti je to pre okolie bezpečné," spresnil. Aktuálne realizujú prípravné práce. "Je to v náročnom svahovitom teréne, minimálne v metrovej hĺbke, potrebujeme to lokalizovať," dodal s tým, že následne pristúpia k samotnej oprave.



Súkromná firma pri výkopových prácach v lokalite Na kope v MČ Myslava v stredu popoludní podľa plynárov poškodila plynovodné potrubie, následne došlo k úniku plynu. Z bezpečnostných dôvodov evakuovali okolité domy. Plynári odstavili celú vetvu. Bez plynu zostalo 91 domácností a jeden maloodberateľ.