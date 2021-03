Myšlienkou Národného cintorína v Bratislave sa mesto ešte nezaoberalo

Bratislava 12. marca (TASR) - Mesto Bratislava sa myšlienkou Národného cintorína v Bratislave doteraz nezaoberalo. Prekonzultovať ju však chce najskôr s odborníkmi a s novým vedením bratislavského mestského pohrebníctva Marianum. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Hlavné mesto tak reagovalo na návrh skupiny koaličných poslancov parlamentu, ktorí volajú po vzniku Národného cintorína v Bratislave, a to povýšením Ondrejského cintorína.



Koaliční poslanci to chcú dosiahnuť novelou zákona o Bratislave a novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Poslanci deklarujú, že zámer vytvorenia bratislavského Národného cintorína nejde proti poslaniu Národného cintorína v Martine, ale je jeho logickým pokračovaním.



"Národný cintorín v Martine, dnes už zaplnený, má mať aj naďalej to isté postavenie ako doteraz. Zostane tak výrazom organického vývoja slovenskej komunity, ktorého pokračovaním má byť bratislavský Národný cintorín," vysvetlili. Ondrejský cintorín, ktorý je štátom chránenou pamiatkou, ponúka podľa nich dostatok voľnej plochy pre posledný odpočinok pamätihodných predstaviteľov mesta a štátu, ale aj cirkvi a kultúry. Takýto pietny priestor v hlavnom meste, ale aj na Slovensku, podľa poslancov akútne chýba.



Na Ondrejskom cintoríne sú hroby osobností, akou je prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč, osobností slovenskej kultúry ako herec Július Satinský, režisér Martin Ťapák či herec Marián Labuda, ale aj osobností demokratického exilu, akými sú manželia Kalinovci.



Mesto Martin na návrh poslancov tento týždeň reagovalo, že neeviduje problém s nedostatkom miesta na martinskom Národnom cintoríne a v prípade potreby je pripravené kapacitu cintorína rozšíriť. "Bol som prekvapený, keď som sa dozvedel o nedostatku miest na Národnom cintoríne, a teda nevyhnutnosti vytvoriť nový v Bratislave. Áno, na Národnom cintoríne sú aj obsadené miesta, ale stále disponujeme voľnými kapacitami a pravidelne na ňom pochovávame. Naozaj nerozumiem, prečo mesto Martin vo veci, ktorá sa ho priamo dotýka, neoslovili a čo je motiváciou snahy o presunutie pietneho miesta národného významu," povedal primátor Martina Ján Danko. Kategorický nesúhlas so vznikom Národného cintorína v Bratislave vyjadrila Rada národnej kultúry - orgán najvýznamnejších predstaviteľov Martina z kultúrnej oblasti.