Myšlienku inklúzie chce OZ Okáčik podporiť umeleckým workshopom

Žiar nad Hronom 15. apríla (TASR) - Žiarske občianske združenie (OZ) Okáčik pokračuje aj tento rok v realizácii svojho dlhoročného projektu s názvom Svet s tebou ma baví. V rámci jeho aktuálneho 14. ročníka pripravuje umelecký workshop, počas ktorého chcú opäť spájať dva svety - svet zdravých so svetom zdravotne znevýhodnených detí.



Ako pre TASR uviedla Ľubica Mokrošová z OZ Okáčik, workshop sa bude konať v júni tohto roka v exteriérových priestoroch združenia, v tzv. Uličke okáčikovských umelcov. Účastníci budú svoje diela tvoriť pestrofarebnou výtvarnou technikou, a to liatím a točením farieb, ktoré je inšpirované dielom umelca Simona Bulla.



Mokrošová priblížila, že na podujatí budú maľovať deti, mládež, ich rodičia a starí rodičia, ale aj dobrovoľníci združenia. Zapojiť sa však bude môcť i verejnosť. Práve spájaním komunity so širokou verejnosťou chcú podľa nej vyslať signál, že aj deti s rôznymi druhmi postihnutia sú rovnocennými bytosťami a pod správnym vedením dokážu to, čo aj zdravé deti.



Združenie sa aktuálne snaží prostredníctvom dobročinnej výzvy získať finančné prostriedky, ktoré použije na nákup elektrického otočného zariadenia, fénov, maliarskych plátien, akrylových farieb, pouring média, akrylového laku a spotrebného výtvarného materiálu.



Namaľované diela chcú potom prezentovať formou verejnej výstavy spojenej s predajom, pričom výťažok z predaja použije združenie na nákup výtvarného materiálu do art štúdia, ktoré účastníci workshopu celoročne navštevujú.