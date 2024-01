Mýtny domček pri Starom moste by mal mať po rokoch nového nájomcu

Bratislava 28. januára (TASR) - Mýtny domček pri Starom moste na staromestskom brehu Dunaja v Bratislave by mohol mať po rokoch nového nájomcu. Má ním byť spoločnosť Voxar, ktorá sa stala víťazom verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov. Vybratá bola spomedzi troch uchádzačov. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Víťaz súťaže uviedol v súťažnom návrhu ako účel nájmu prevádzkovanie kaviarne so sezónnou ponukou zmrzliny, kávy, koláčov, vína, nealko nápojov a ostatných pochutín lokálnej výroby," priblížil Bubla.



Stavba, ktorá je dlhodobo nevyužívaná, si zároveň vyžiadala aj rekonštrukciu. Do konca roka 2023 boli vykonané viaceré práce, napríklad búracie práce na nové dispozičné riešenie i búranie stropu, chemické odvlhčenie a vysúšanie objektu či inštalácia rozvodov. Aktuálne je realizovaná druhá etapa rekonštrukcie, jej dokončenie je plánované do 30. apríla.



Objekt Mýtneho domčeka je dlhodobo nevyužívaný. Po rozsiahlej rekonštrukcii Starého mosta bratislavskí mestskí poslanci v roku 2017 odsúhlasili prenájom objektu Finančnému riaditeľstvu SR na päť rokov za 100 eur ročne s cieľom zriadenia stálej expozície colníctva a finančnej správy. Podmienkou bola tiež rekonštrukcia domčeka za minimálne 100.000 eur. Finančné riaditeľstvo napokon nájomnú zmluvu nepodpísalo, pretože podrobnou obhliadkou objektu zistilo, že náklady na jeho rekonštrukciu niekoľkonásobne presiahnu pôvodne odhadovanú sumu.



O zverenie Mýtneho domčeka do svojej správy žiadala mestská časť Staré Mesto ešte v rokoch 2016 a 2017, neskôr požiadalo o prenájom. V roku 2018 však mestská časť odmietla podmienky prenájmu navrhované mestom. V minulosti prišla žiadosť o prenájom budovy aj od občianskeho združenia Petržalský okrášľovací spolok na účely vybudovania Múzea Starého mosta a Viedenskej električky.



Mýtny domček bol v rokoch 1918 až 1919 a 1939 až 1944 sídlom colnice a v rokoch 1890 až 1944 tam bol Úrad potravnej dane na čiare, ktorú zabezpečovala finančná stráž v rámci Generálneho finančného riaditeľstva so sídlom v Bratislave.