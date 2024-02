Fakulta Univerzity Komenského a UNM sa dohodli na prevode pozemkov

Bratislava/Martin 19. februára (TASR) - Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM) sa dohodli na prevode pozemkov potrebných na výstavbu novej martinskej nemocnice. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



"Výsledok rokovania dopadol podľa očakávania pozitívne. LF UK a UNM sa dohodli na prevode pozemkov pod nemocnicou bez námietok. Prevod pozemkov bude formálne zrealizovaný v priebehu najbližších dvoch týždňov," uviedli pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu.



K dohode došlo na štvrtkovom (15. 2.) rokovaní. Zúčastnili sa ho zástupcovia ministerstva zdravotníctva, UNM a LF UK.



Riaditeľ UNM Peter Durný koncom januára upozornil na to, že pri projekte novej martinskej nemocnice sú vážne prekážky. Poukázal okrem iného na to, že nie sú vyrovnané stavebné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve LF UK. Vyrovnané nie sú ani pozemky, ktoré patria súkromníkom a týkajú sa prístupovej cesty. Rezort avizoval, že plánuje rokovania aj s nimi. V súčasnosti sa aktualizovali znalecké posudky a po ich doručení má prebehnúť bezodkladné stretnutie o výkupe.