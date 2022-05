Nemocnice z Bratislavského kraja môžu žiadať o covidový príspevok

Bratislava 26. mája (TASR) - Nemocnice z Bratislavského kraja môžu požiadať o finančný príspevok do výšky 500.000 eur na úhradu výdavkov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. Urobiť tak môžu prostredníctvom výzvy, ktorú v utorok zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Zapojiť sa môžu do vyčerpania alokácie alebo najneskôr do konca októbra. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.



"Touto výzvou sa v dôsledku pandemickej krízy nemocniciam z Bratislavského kraja otvára ďalšia príležitosť využiť európske štrukturálne fondy a refundovať si zvýšené výdavky na materiálne a prístrojové vybavenie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom s ochorením COVID-19," uvádza rezort. Koniec oprávnenosti výdavkov v projekte je stanovený na 31. decembra 2023.



Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú na výzvu vyčlenené tri milióny eur. "Nemocnica môže žiadať príspevok do výšky 500.000 eur, z čoho 250.000 eur je príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 250.000 eur je príspevok zo štátneho rozpočtu," priblížilo ministerstvo. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.