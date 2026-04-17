< sekcia Regióny
MZ a BSK pracujú na využití areálu nemocnice v P. Biskupiciach
Rezort deklaroval, že vzhľadom na zabezpečenie úspešnej realizácie transformácie nemocničnej siete sa žiadny presun neuskutoční bez toho, aby bola zabezpečená plynulá kontinuita starostlivosti.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) pracuje na koncepte ďalšieho využitia areálu nemocnice v Podunajských Biskupiciach pre poskytovanie dlhodobej a následnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. TASR o tom informovali z komunikačného odboru rezortu po štvrtkovom (16. 4.) stretnutí na pôde ministerstva k návrhu reorganizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji v súvislosti s výstavbou novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika.
Rezort ozrejmil, že pri nemocnici v Podunajských Biskupiciach vychádza z uznesenia vlády SR zo 14. januára, na základe ktorého má v spolupráci s predsedom BSK Jurajom Drobom zabezpečiť efektívne využitie infraštruktúry areálu Špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice tak, aby jej ambulantná časť ostala využívaná doterajším spôsobom a jej lôžková časť slúžila predovšetkým pre polymorbídnych a imobilných pacientov s chronickými chorobami.
Ministerstvo priblížilo, že na štvrtkovom stretnutí boli za účasti zástupcov všetkých nemocníc v BSK, výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo, lekárskych fakúlt Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity, odborárov a samosprávy, prezentované dáta a fakty súvisiace s predloženým návrhom reorganizácie. Všetci účastníci sa podľa MZ SR zhodli, že navrhované kroky smerujú k zabezpečeniu dostupnej, bezpečnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti.
„Okrúhlemu stolu predchádzali bilaterálne rokovania so zástupcami Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), lekárskej fakulty Univerzity Komenského, mestských častí Podunajské Biskupice a Nové mesto a Bratislavského samosprávneho kraja, kde jednotlivé opatrenia boli detailne diskutované,“ doplnil rezort.
MZ deklarovalo, že jeho zámerom je optimalizácia nemocničnej siete, ktorá minimalizuje duplicitu, zvyšuje dostupnosť komplexnej akútnej starostlivosti, posilňuje bezpečnosť pacienta a zároveň zachováva výučbové kapacity pre lekárske fakulty, ktoré vychovávajú viac ako 60 percent všetkých absolventov lekárskych fakúlt na Slovensku.
Rezort deklaroval, že vzhľadom na zabezpečenie úspešnej realizácie transformácie nemocničnej siete sa žiadny presun neuskutoční bez toho, aby bola zabezpečená plynulá a bezpečná kontinuita starostlivosti. Tiež, že všetky zmeny musia byť vopred konzultované a schválené v akademických orgánoch lekárskych fakúlt. „Zmluvy o výučbe musia byť rešpektované, presúvanie pracovísk sa bude realizovať s ohľadom na výučbu,“ doplnilo MZ. Minimálne počty výučbových lôžok pre všetky špecializácie budú zároveň podľa neho definované pred každým krokom reorganizácie. Ministerstvo tiež avizuje, že všetci zamestnanci dotknutých pracovísk budú mať jasný kariérny plán a ponuku zaradenia v zostávajúcich pracoviskách UNB alebo novej národnej nemocnici. „Každé rozhodnutie o kategorizácii podlieha zasadnutiam Komisie pre tvorbu siete a Rady pre tvorbu siete v súlade so zákonom,“ dodalo.
Vedenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice prijalo s veľkým znepokojením a rozhorčením aktuálne zámery Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa týkajú budúcnosti miestnej špecializovanej nemocnice pre dlhodobo chorých pacientov. Podľa starostu Podunajských Biskupíc Romana Lamoša je už prakticky rozhodnuté, že špecializovaná lôžková časť sa z Biskupíc bude sťahovať do iných nemocníc. To podľa jeho slov v podstate znamená koniec biskupickej nemocnice.
