Šéf bratislavskej štátnej záchranky ju môže viesť do konca roka

Bratislava 6. decembra (TASR) - Súčasný šéf bratislavskej štátnej záchranky Imrich Andrási ju môže viesť najdlhšie do konca roka. Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre TASR. Andrási neuspel vo výberovom konaní na riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava, kde bol jediným uchádzačom.



"Menovaným riaditeľom je až do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania Imrich Andrási - najdlhšie na dobu šiestich mesiacov (koniec lehoty 31.12.2022)," spresnil rezort s tým, že nové výberové konanie sa uskutoční v zákonom stanovenej lehote.



Bratislavskí záchranári trvajú na odchode Andrásiho z funkcie riaditeľa od októbra. V tejto súvislosti spísali aj petíciu, ktorú odovzdali na ministerstve zdravotníctva. Od októbra chceli tiež vypovedať nadčasy. Odôvodňovali to zrušením príplatkov a organizačnými zmenami. Svoje rozhodnutie zmenili po dohode o zachovaní príplatkov. Okrem zrušenia príplatkov kritizujú aj zmeny v organizačnej štruktúre. Zmeny mal riaditeľ oznámiť bez konzultácie.