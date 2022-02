Detenčný ústav v Hronovciach by mohol fungovať od októbra

Bratislava 15. februára (TASR) - Detenčný ústav v Hronovciach by sa mohol spustiť do prevádzky v októbri tohto roka. Predpokladá to rezort zdravotníctva. V súčasnosti sa pripravujú a sumarizujú podklady pre kolaudáciu stavby, potvrdila pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Príprava detenčného ústavu na odovzdanie do prevádzky sa podľa jej slov realizuje v súlade s časovým harmonogramom. Dodávateľ stavby odovzdal dielo 17. januára.



Ministerstvo v svojom januárovom vestníku vydalo aj zriaďovaciu listinu detenčného ústavu. Aktuálne tiež avizuje novelizáciu zákona o zdravotnej starostlivosti, začiatok medzirezortného pripomienkového konania predpokladá v apríli. Cieľom legislatívnej zmeny je úprava poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám v detencii v rámci osobitného liečebného režimu.



Podľa platnej právnej úpravy sa do detenčných ústavov rozhodnutím súdu umiestňujú páchatelia trestných činov, ktorí aj po výkone trestu odňatia slobody trpia duševnou poruchou a pretrváva u nich nebezpečenstvo pre spoločnosť. Poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám v detencii však v súčasnosti nie sú upravené v žiadnom právnom predpise, ozrejmilo ministerstvo, ktoré preto pripravuje spomínanú novelu zákona.



O umiestnení ústavu pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach sa rozhodlo ešte v roku 2008. Detenčný ústav bude prvým takýmto zariadením v krajine. Zariadenie vzniklo po kritike Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT), ktorý upozornil na podmienky väzňov na Slovensku. Výstavba zariadenia pre duševne chorých páchateľov trestných činov sa začala v polovici mája 2020. Jeho kapacita zariadenia je 75 lôžok v samostatných celách.