MZ SR vyberá nového riaditeľa národného ústavu vo Vyšných Hágoch

Vysoké Tatry 13. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva vyberá nového riaditeľa Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Informácie o výberovom konaní zverejnil rezort na webovej stránke. Predošlého riaditeľa Jozefa Poráča ministerka Zuzana Dolinková (Hlas-SD) odvolala ešte začiatkom februára, dočasne ho nahradil Slavko Rodák.



Uchádzači musia splniť viaceré podmienky, okrem vysokoškolského vzdelania, päťročnej praxe a odbornej spôsobilosti je to aj príprava projektu stratégie rozvoja organizácie. Ten má byť zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu zariadenia a využívania finančných zdrojov, personálnu politiku a riešenie aktuálnych problémov ústavu.



Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu so životopisom, projektom a ďalšími dokumentmi, ktorých zoznam je zverejnený na stránke ministerstva, môžu záujemcovia posielať do 4. júla. Funkčné obdobie riaditeľa ústavu je päť rokov so základnou zložkou mzdy vo výške 4000 eur.