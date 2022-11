Rezort zdravotníctva: UNM má uzavrieť zmluvu na financovanie nemocnice

Bratislava 2. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyzýva Univerzitnú nemocnicu Martin (UNM) na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov na výstavbu novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Čerpanie takmer 330 miliónov eur je podmienené ukončením výstavby do 30. júna 2026. Rezort o tom informuje na webe.



"Výzva, ktorú zverejnilo MZ SR, je štandardným procesným krokom," ozrejmila pre TASR hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová. Výstavba martinskej univerzitnej nemocnice bude financovaná zo zdrojov plánu obnovy.



Rezort zároveň vyhlásil výberové konanie na riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. novembra. Dôvodom výmeny riaditeľa je podľa hovorkyne skončenie funkčného obdobia, aktuálne je povereným riaditeľom Dušan Krkoška.



"V auguste sa skončilo päťročné funkčné obdobie štatutárneho orgánu UNM, ktorý tvorili generálny riaditeľ, medicínsky riaditeľ a ekonomický riaditeľ. Od 15. augusta sa stal štatutárnym orgánom UNM jeden riaditeľ. Týmto bol poverený na dobu určitú, a to do obsadenia pracovného miesta riadnym výberovým konaním, Dušan Krkoška," uviedla pre TASR.