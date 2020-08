V Trebišove otvorili kontrolný hygienický bod

Trebišov 19. augusta (TASR) - Kontrolný hygienický bod v podobe exteriérového stanu otvorili v Trebišove pri najviac využívanom vstupe do rómskej komunity. Slúži ako zázemie pre prácu asistentov podpory zdravia s obyvateľmi rómskych komunít počas pandémie ochorenia COVID-19. Poskytujú im informácie, ako sa chrániť pred ochorením, či usmerňujú osoby s cestovateľskou anamnézou.



Ako ďalej informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ide o ďalší z projektov v rámci boja proti pandémii ochorenia COVID-19 rezortnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny. Projekt, ktorý postupne organizácia rozšíri do ďalších častí Slovenska, pilotne spustili v Trebišove v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), mestom a mestskou políciou.



"Projekt je zameraný na účinnú a efektívnu prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj obyvateľov priľahlých obcí. Situácia týkajúca sa nového koronavírusu je momentálne v týchto regiónoch zastabilizovaná a pozorne monitorovaná asistentmi podpory zdravia. Myslíme na všetky skupiny obyvateľov. Informácie, ako chrániť pred nákazou seba a svojich blízkych, je dôležité posúvať do všetkých kútov Slovenska," uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Kontrolný hygienický bod bude možné využiť aj na ďalšie osvetové alebo preventívne aktivity organizácie Zdravé regióny. Tá plánuje po vyhodnotení pilotného projektu v Trebišove aj podľa epidemiologickej situácie otvoriť najmenej desať externých stanov - kontrolných hygienických bodov v ďalších obciach a mestách v rámci národného projektu "Korona Te Merel". "Myšlienkou na spustenie pilotného projektu boli skúsenosti našich terénnych pracovníkov, ktorí vykonávajú bezplatné poradenstvo na miestach s väčšinovým osídlením obyvateľstva marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň v prípade potreby poskytujú osobné ochranné pomôcky pre ľudí, ktorí si ich bežne z dôvodu svojej znevýhodnenej socioekonomickej situácie nemôžu dovoliť. Chceli sme tak posilniť možnosť obyvateľov rómskych komunít brániť sa pred zavlečením ochorenia COVID-19 z vonkajšieho prostredia," zdôraznila riaditeľka organizácie Zdravé regióny Tatiana Hrustič.



Projekt so spoluprácou zaangažovaných zložiek ocenil aj primátor Trebišova Marek Čižmár. "Zároveň vyjadrujeme presvedčenie, že aktivity zamerané na efektívnu prevenciu a ochranu zdravia prinesú požadované výsledky," uviedol.



Úlohou asistentov podpory zdravia je vykonávať činnosti zamerané na osvetu, prevenciu a edukáciu. Na základe pokynov úradu verejného zdravotníctva zároveň zisťujú krajinu, z ktorej pricestovali prípadní navrátilci, pomôžu im registrovať a nahlasovať sa na RÚVZ, pripravujú zoznam osôb na testovanie a motivujú ich. Taktiež spolupracujú pri kontrole dodržiavania domácej izolácie. V prípade, ak sa u pacienta prejavia pozitívne výsledky, zisťujú jeho blízke kontakty a aktivity v uplynulom období. Asistenti pracujú na dennej báze v trojzmennej prevádzke od skorých ranných až do poobedňajších hodín.