Vo výberovom konaní na šéfa detenčného ústavu v Hronovciach uspel Vido

Bratislava 5. júna (TASR) - Vo výberovom konaní na post riaditeľa detenčného ústavu v Hronovciach uspel Vladimír Vido. Bol jediným uchádzačom. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 29. mája. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o tom informovalo na webe.



Detenčný ústav v Hronovciach otvorili koncom minulého roka. Je prvým takýmto zariadením v krajine. Rezort zdravotníctva na pozíciu riaditeľa vyhlásil výberové konanie už viackrát, predtým sa však do neho neprihlásil žiaden uchádzač.



Do detenčných ústavov sa podľa platnej právnej úpravy rozhodnutím súdu umiestňujú páchatelia trestných činov, ktorí aj po výkone trestu odňatia slobody trpia duševnou poruchou a pretrváva u nich nebezpečenstvo pre spoločnosť.



O umiestnení ústavu pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach sa rozhodlo ešte v roku 2008. Zariadenie vzniklo po kritike Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT), ktorý upozornil na podmienky väzňov na Slovensku.