Vyhlásili výberové konania na riaditeľov UNLP a DFN v Košiciach

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konania na riaditeľov Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice a Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 24. októbra. Rezort o tom informoval na webe.



Vedením UNLP je dočasne poverený Ľuboslav Beňa. Vymenovali ho po zmene zriaďovacej listiny nemocnice, keď sa stal z trojčlennej rady riaditeľov jednoosobový štatutárny orgán. Vo vedení DFN je dočasne Andrej Koman. Poverili ho po odstúpení Jaroslavy Feketeovej z funkcie.



Ministerstvo hľadá tiež šéfa Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH). Do výberového konania sa možno zapojiť do rovnakého termínu - 24. októbra. Vo funkcii riaditeľa je dočasne Milan Derco.