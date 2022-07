Envirorezort:Arzén nebol prekročený v žiadnej zo studní v okolí Slanej

Bratislava 27. júla (TASR) - Arzén nebol prekročený v žiadnej z odobratých vzoriek vody zo studní v okolí znečistenej rieky Slaná. Kvalita pitnej vody z vodovodov sa pravidelne sleduje. TASR o tom informovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave bude mať začiatkom budúceho týždňa k dispozícii aktuálne výsledky odberov. Odobrali ich zo studní v povodí Slanej v stredu aj v uplynulých dňoch, uviedol rezort. Z výsledkov z 26 rozborov z júna bolo 19 z nich bezpečných. V siedmich vzorkách sa podľa MŽP zaznamenalo mierne zvýšenie hodnôt železa, mangánu a niklu.



"Zvýšené hodnoty týchto prvkov vo vode zo studní nepredstavujú priame ohrozenie zdravia obyvateľstva. Mierne zvýšená hladina železa býva aj v bežnej rozvodnej sieti a zvýšené hladiny mangánu boli v tejto lokalite zaznamenávané dlhodobo," vysvetlilo.



K znečisteniu rieky sa konalo prvé rokovanie medzirezortného krízového štábu. "Kľúčovým opatrením ostáva zastavenie vytekania znečistených banských vôd do rieky Slaná," tvrdí ministerstvo. Priblížil, že štátny podnik Rudné bane má do konca týždňa krízovému štábu predstaviť návrhy technických riešení na odčerpávanie a filtráciu banských vôd.



Štátny geologický ústav Dionýza Štúra podľa MŽP pripraví čo najskôr dokument, ktorý popíše nový prieskumný systém na kontrolu stavu povrchových a podzemných vôd. "Z tohto plošného prieskumu sa vyberú lokality, ktoré sa budú intenzívnejšie monitorovať," skonštatovalo. Jednotlivé monitoringy sa budú vykonávať každé dva týždne a príslušné organizácie si ich budú zdieľať v účelovom monitorovacom systéme, doplnil envirorezort.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.



Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.