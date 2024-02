Envirorezort bude spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach

Košice 19. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR bude spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) na možnostiach využitia najmodernejších technológií pri zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadov vrátane riešenia environmentálnych záťaží. Informovali o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a rektor univerzity Peter Mésároš.



Podľa Tarabu sa na východnom Slovensku nachádzajú jedny z najväčších envirozáťaží, spomenul napríklad Chemko Strážske. Rezort chce s univerzitou spolupracovať aj pri témach, akými sú napríklad dekarbonizácia košických oceliarní, vodárenská nádrž Tichý potok či pri témach týkajúcich sa celého Slovenska. V tejto súvislosti pripomenul povinnosť zatvárania skládok odpadu, pričom absentujú alternatívne riešenia.



"Dohodli sme sa, že už v mesiaci marec spravíme odborný tím, ktorý bude pre MŽP veľmi aktívne vypracovávať nielen analýzy, štúdie, ale požiadal som tunajších vedcov, aby nám pripravili aj riešenia na technické zhodnocovanie odpadov, ktoré by boli najlepšie pre Slovensko," povedal Taraba s tým, že nebudú prijímané žiadne rozhodnutia bez toho, aby boli prekonzultované s odborníkmi.



Podľa jeho slov je potrebné nájsť riešenia, na základe ktorých by vláda prijala rozhodnutia, aké technické zariadenia budú vo vybraných lokalitách postavené. Výsledky, ktoré by mohli byť podkladom pre vládu, by mohli byť známe v priebehu niekoľkých mesiacov. "Teraz do parlamentu dávame aj zákon o strategických investíciách. Ten nám takisto urobí nejaký priestor na to, že ak prijmeme konkrétne technické riešenie, aby sme ho v praxi vedeli veľmi rýchlo realizovať," dodal.



"Časť tejto spolupráce bude venovaná nielen štúdiám a analýzam, ale aj vývoju praktických aplikácií, vývoju metodík a, samozrejme, aj konkrétnych technických riešení a technológií na spracovanie a hlavne na zhodnocovanie odpadu," spresnil rektor TUKE s tým, že do spolupráce bude zapojených viacero fakúlt vrátane viacerých pracovísk či laboratórií.



Potvrdil, že v rámci zhodnocovania, respektíve likvidácie odpadu sa bude snažiť nájsť čo najekologickejšie, najefektívnejšie a najjednoduchšie riešenie. "TUKE vo svojom výskumnom portfóliu disponuje rôznymi prototypmi liniek na spracovanie a zhodnocovanie odpadu. Takisto má skúsenosti s hodnotením environmentálnych rizík, odstraňovaním environmentálnych záťaží a vôbec so širokým spektrom úloh spojených s ochranou životného prostredia," doplnil Mésároš.