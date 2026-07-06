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MŽP chce zneškodniť nebezpečné odpady z teplárne v Chemko Strážske
Polychlórované bifenyly sa začali v bývalom štátnom podniku Chemko vyrábať v roku 1959.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Envirorezort chce zneškodniť nebezpečné odpady, obsahujúce PCB látky, nachádzajúce sa v objekte teplárne v areáli podniku Chemko Strážske. Ministerstvo životného prostredia preto vyhlásilo tender. Odhadovaná hodnota zákazky je vyše 7,73 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb, súvisiacich so zberom, manipuláciou, prepravou, spracovaním a konečným zneškodnením nebezpečných odpadov, obsahujúcich PCB (polychlórované bifenyly) v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie,“ uviedlo ministerstvo životného prostredia. Je podľa neho nevyhnutné zabezpečiť odstránenie tejto envirozáťaže a vykonať opatrenia, ktoré ochránia zdravie obyvateľov a životné prostredie.
Polychlórované bifenyly sa začali v bývalom štátnom podniku Chemko vyrábať v roku 1959. Po ukončení výroby v roku 1984 zostalo množstvo PCB látok uskladnených v rôznych častiach areálu bývalého podniku. Zlým skladovaním sa množstvo látok dostalo aj do okolitej prírody. Výsledky ukázali aj vysoké koncentrácie týchto látok u rýb v okolitých vodách.
„Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb, súvisiacich so zberom, manipuláciou, prepravou, spracovaním a konečným zneškodnením nebezpečných odpadov, obsahujúcich PCB (polychlórované bifenyly) v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie,“ uviedlo ministerstvo životného prostredia. Je podľa neho nevyhnutné zabezpečiť odstránenie tejto envirozáťaže a vykonať opatrenia, ktoré ochránia zdravie obyvateľov a životné prostredie.
Polychlórované bifenyly sa začali v bývalom štátnom podniku Chemko vyrábať v roku 1959. Po ukončení výroby v roku 1984 zostalo množstvo PCB látok uskladnených v rôznych častiach areálu bývalého podniku. Zlým skladovaním sa množstvo látok dostalo aj do okolitej prírody. Výsledky ukázali aj vysoké koncentrácie týchto látok u rýb v okolitých vodách.