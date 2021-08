Envirorezort skúma rozhodnutie o geotermálnom vrtu v Tatrách

Bratislava 17. augusta (TASR) – Ministerstvo životného prostredia SR dalo preskúmať zákonnosť svojho rozhodnutia a rozhodnutia okresných úradov v prípade prieskumného vrtu pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici.



Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) a štátny tajomník ministerstva Michal Kiča. Domnievajú sa, že ministerskí úradníci pri vydaní rozhodnutia pochybili a rovnako okresné úrady nepostupovali správne pri vydaní rozhodnutia vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Rezort preto v oboch prípadoch začal mimo odvolacie konanie.



„Výsledkom môže byť zrušenie oboch rozhodnutí, či ich zmena," povedal Kiča. Minister Budaj spresnil, že na jar dostali od firmy, ktorá sa tam pred štyrmi rokmi v prieskumnej lokalite v Tatranskej Lomnici usadila, žiadosť o predĺženie obdobia hľadania o ďalšie štyri roky.



„Tvrdili, že preinvestovali dve tretiny pôvodne určených prostriedkov. Ministerstvo v lete vydalo rozhodnutie, ktoré predĺžilo právo pokračovať v hľadaní geotermálnej vody," priblížil šéf envirorezortu.







Po diskusiách, zisťovaní stavu priamo na mieste i upozorneniach občanov, aktivistov, okresného úradu a otvorení spisu sa minister rozhodol začať takzvané mimo odvolacie konanie.



„Je to konanie na preskúmanie správnosti postupu úradu. Domnievam sa, že úrad nepostupoval správne a rozhodnutie naši úradníci nevydali v súlade so zákonom," skonštatoval Budaj. Odvoláva sa pritom na legislatívu, podľa ktorej je držiteľ prieskumného územia povinný vynaložiť aspoň 70 percent rozpočtu. Firma podľa slov ministra doložila zálohovú faktúru, tá však nedokladuje investovanie peňazí.







„Skôr si objednáva budúce výkony, ktoré by boli možno realizované v budúcich rokoch. Litera zákona však dodržaná nebola," poznamenal minister.



Kiča tvrdí, že ministerstvo preto pri vydaní tohto rozhodnutia pochybilo. Zároveň informoval aj o začatí mimo odvolacieho konania po preskúmaní spisov okresných úradov, ktoré vydali rozhodnutie vo veci EIA. Štátny tajomník poukázal na absenciu dôsledného posúdenia vplyvov na životné prostredie, najmä z hľadiska technológie vrtu a hlukovej záťaže na okolité prostredie na území národného parku.



Za prieskumným vrtom pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici stojí firma Autonova. Podľa predloženej dokumentácie v EIA chce realizovať hydrogeologický vrt hĺbky do 500 metrov, ktorý bude prieskumný. Hlavným cieľom prieskumu má byť overenie možnosti zachytenia termálnej vody. Firma plánuje geotermálnu vodu využiť ako zdroj tepla v objekte Vila Széchényi. Proti zámeru spísali obyvatelia petíciu, upozornili na tesnú blízkosť od sídliska, obávajú sa hlučnosti a rizika poškodenia životného prostredia.