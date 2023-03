Rezort životného prostredia dostal 30 odvolaní k spaľovni pri Šali

Bratislava 8. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dostal 30 odvolaní k projektu výstavby Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) neďaleko Šale, ktorý posudzoval v rámci vplyvov na životné prostredie (tzv. proces EIA). Prvostupňové rozhodnutie nie je právoplatné. TASR to potvrdilo oddelenie komunikácie rezortu s tým, že konečné rozhodnutie o odvolaní vydá minister životného prostredia. Europoslanec a podpredseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Martin Hojsík kritizuje MŽP, že v rámci procesu EIA projekt odsúhlasilo.



"Súhlas s výstavbou spaľovne popiera aj doterajšie postoje MŽP. Vyhlásenia o potrebe maximálnej recyklácie a nesúhlase s výstavbou nových spaľovní odpadov počúvame od povereného ministra Jána Budaja často, no keď príde na povestné lámanie chleba, povolí viac spaľovania," vyhlásil Hojsík. Ministra žiada zmeniť záverečné stanovisko na nesúhlasné s výstavbou, alebo ho zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie. Europoslanec okrem iného poukazuje aj na dostatočné kapacity pre energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov v spaľovniach a cementárňach. "V tejto chvíli nie je možné predpokladať výsledok tohto procesu," uviedlo.



Envirorezort priznáva, že zariadenie bude predstavovať pre životné prostredie mierne nepriaznivý vplyv. Zmierniť ho bude možné prostredníctvom vhodne nastavených opatrení. "Záverečné stanovisko v tomto smere obsahuje 19 opatrení a podmienok, ktoré musí investor splniť. Cieľom opatrení je minimalizovať nepriaznivé vplyvy prevádzky na životné prostredie a obyvateľstvo," uviedlo oddelenie komunikácie.



Pripomína, že záverečné stanovisko z procesu EIA nenahrádza povoľujúce konanie. Ďalšími povoľovacími orgánmi stavby bude mesto Šaľa, obec Močenok, okresný úrad Šaľa a odbor starostlivosti o životné prostredie. "MŽP SR podporuje energetické zhodnocovanie odpadu. V prípade, ak je energetické zhodnocovanie vhodné a účelné, ministerstvo takéto projekty víta. Predovšetkým je potrebné využívať kapacity existujúcich zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov," uviedlo.



Spoločnosť ewia, ktorá plánuje neďaleko Šale vybudovať CCE, sa voči Hojsíkovým slovám ohradila. "Diskusie o nutnosti výstavby takéhoto zariadenia na Slovensku nemôžu skĺzavať od odbornej diskusie k politickému populizmu, ktorý ponúka europoslanec. Región, v ktorom je výstavba CCE plánovaná, bude mať najneskôr o tri roky kritický problém s odpadom," zdôraznil regionálny riaditeľ firmy ewia Ladislav Halász. Poukázal, že zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré bude súčasťou šalianskeho CCE, je bežným štandardom v krajinách Európskej únie a spĺňa najprísnejšie technické, emisné a legislatívne podmienky únie.



Firma, ktorá patrí do portfólia investičnej skupiny Wood & Company, chce postaviť Centrum cirkulárnej ekonomiky za približne 120 miliónov eur. Centrum plánuje ročne spracovať približne 130.000 ton odpadu, vytvoriť sa v ňom má 200 nových pracovných miest. ZEVO s projektovanou kapacitou 100.000 ton odpadu ročne má premieňať odpad na elektrickú energiu a teplo. Zvyšných 30.000 ton odpadu sa bude pripravovať na opätovné použitie a recykláciu.