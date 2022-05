Envirorezort: Simulované záplavy v ramene Dunaja začnú 13. mája

Bratislava 3. mája (TASR) - V ramennej sústave Dunaja sa tento rok začnú simulované záplavy 13. mája. Trvať budú 30 dní. Nadväzovať na ne bude 11-dňová letná záplava. Pre TASR to potvrdilo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Jarná simulovaná záplava by podľa envirorezortu mala začať s prietokom 90 metrov kubických za sekundu. Následne by sa to malo ustáliť na 60 metrov kubických za sekundu. "Cieľom jarnej a letnej simulácie je dosiahnutie čo najpriaznivejších účinkov pre faunu a flóru v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja," priblížilo tlačové oddelenie. Rozhodnutie o záplavách padlo na stretnutiach so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), Slovenským rybárskym zväzom, Slovenským rybárskym klubom a Slovenským vodohospodárskym podnikom.



Aktuálny manipulačný poriadok neumožňuje záplavy s prietokom 120 metrov kubických za sekundu a v záplavovom území sa nachádzajú aj nelegálne stavby. Vodohospodárska výstavba upozornila, že pri takýchto zvýšených prietokoch cez odberný objekt Dobrohošť by sa mohli stavby poškodiť a do prírody sa tak dostať znečisťujúce látky. "Preto do doby odstránenia hrozby v dôsledku zaplavenia stavieb nie je možné realizovať mimoriadnu manipuláciu a odskúšať konštrukciu odberného objektu," skonštatovalo MŽP.



"Ako sa zástupcovia ŠOP Dunajské luhy vyjadrili, budú o odskúšanie prietoku 120 metrov kubických za sekundu žiadať ako o mimoriadnu manipuláciu v jesennom období, aby mohli byť tieto, pre ramenný systém nevyhnutné, vyššie prietoky následne zapracované do nového manipulačného poriadku pre vodné dielo Gabčíkovo," uviedla pre TASR Katarína Sobeková z BROZ. Doplnila, že nový poriadok sa v súčasnosti pripravuje a mal by byť aktualizovaný v jeseni. Následne by mal byť platný od budúceho roka.



Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.



Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 m3 za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 m3 za sekundu.