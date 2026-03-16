MŽP prerušilo konanie v prípade zámeru stavby veterného parku Drahovce
Konanie bolo dočasne zastavené na 60 dní na žiadosť navrhovateľa.
Autor TASR
Drahovce 16. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dočasne prerušilo konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie pre plánovaný Veterný park Drahovce pri Piešťanoch. Počíta s výstavbou siedmich veterných turbín s výškou 200 metrov a celkovým inštalovaným výkonom 50,4 MW na ploche takmer 300 hektárov. Investor plánuje napojiť vyrobenú elektrickú energiu do verejnej elektrizačnej sústavy a do projektu investovať viac ako 63 miliónov eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na Enviroportáli.
Konanie bolo dočasne zastavené na 60 dní na žiadosť navrhovateľa. Dôvodom je potreba spracovať doplňujúce informácie a odpovede na pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania. Verejnosť má možnosť podávať písomné stanoviská k projektu prostredníctvom systému EIA/SEA alebo priamo na ministerstve, a to po dobu minimálne 21 dní od zverejnenia zámeru. Po uplynutí prerušenej doby sa posudzovanie obnoví.
Zástupca riaditeľa odboru regulácie a compliance a manažér pre udržateľnosť SPP Juraj Adamica pre TASR uviedol, že dočasné prerušenie EIA bolo vyvolané viacerými otázkami a pripomienkami vznesenými zo strany dotknutých subjektov a verejnosti. „Ich komplexné vyhodnotenie a spracovanie si vyžaduje primeraný čas. Ďalší postup preto spoločnosť zvolí po ich naštudovaní,“ ozrejmil.
Obyvatelia Drahoviec sa proti výstavbe v minulosti postavili petíciou, ktorú podpísali takmer dve tisícky ľudí, na verejných prerokovaniach posudzovania vplyvov na životné prostredie a tiež zaslaním pripomienok na ministerstvo životného prostredia. Starosta obce Miroslav Ledecký pre TASR uviedol, že aktuálne nie sú žiadne zmeny v prípade a vo veci projektu obec v súčasnosti nikto nekontaktoval.
Obecné zastupiteľstvo Drahoviec na svojom vlaňajšom augustovom zasadnutí vyjadrilo zamietavé stanovisko k návrhu zmeny územného plánu v súvislosti s projektom. Skonštatovalo sa, že výstavba veterného parku nie je zahrnutá v platnom územnom pláne obce a návrh neobsahoval potrebné podklady, napríklad realistickú vizualizáciu či štúdiu hodnotenia vplyvu na krajinný ráz. Po tomto rozhodnutí investor stiahol svoju žiadosť o zmenu územného plánu súvisiacu s projektom veterného parku.
Lokalita je hodnotená v rámci Slovenska ako veľmi vhodná na lokalizáciu veterných parkov a nie je súčasťou žiadneho chráneného územia. Najmenšia vzdialenosť veternej turbíny od objektov bývania má byť zhruba 930 metrov. Projekt pripravuje štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Realizácia má byť uskutočnená na 36 parcelách s celkovou výmerou 2.967.401 štvorcových metrov vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi, biskupstvo Nitra.
Veterný park má slúžiť na výrobu elektrickej energie a jej vyvedenie do verejnej elektrizačnej sústavy. Hlavným pozitívom zámeru podľa investora je splnenie záväzku SR na splnenie cieľa do roka 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
