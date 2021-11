Devínsku Kobylu sprístupnia verejnosti

Bratislava 16. novembra (TASR) - Prírodná rezervácia Devínska Kobyla, ktorá by mala vzniknúť pri Bratislave, bude prístupná verejnosti. Envirorezort predloží návrh na schválenie vláde po ukončení rokovania s dotknutými subjektami a vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo tom tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. V záujme rezortu je, aby tieto procesy prebehli v najbližších mesiacoch.



"Voľný pohyb osôb, na rozdiel od lesného hospodárstva, nemá v tomto území preukázateľne negatívny vplyv na priaznivý stav lesných spoločenstiev, a preto nie je nevyhnutné ho aktuálne obmedzovať," uvádza rezort. Ráta tiež so zachovaním poľovníctva v rozsahu potrebnom na zabezpečenie regulácie premnoženej raticovej zveri, a to predovšetkým diviakov.



Envirorezort tvrdí, že v skutočnosti nejde o vyhlásenie novej rezervácie, ale o rozšírenie už existujúcej rezervácie vyhlásenej v roku 1964. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny nie je možné existujúce chránené územia priamo "rozširovať". Pôjde o zrušenie existujúcej rezervácie s rozlohou približne 100 hektárov a súčasné vyhlásenie novej rezervácie s rozlohou takmer 652 hektárov, priblížilo.



V prírodnej rezervácii by mala byť vymedzená zóna A s najvyšším piatym stupňov ochrany na výmere asi 495 hektárov. V zóne B by mal byť štvrtý stupeň ochrany. V tomto prípade ide o nelesné územia vo výmere približne 156 hektárov, hovorí MŽP.