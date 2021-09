Envirorezort nepostaví umelý vtáčí ostrov na Oravskej priehrade

Bratislava 20. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa rozhodlo nepostaviť umelý vtáčí ostrov na Oravskej priehrade za 2,8 milióna eur. Projekt vylúčilo aj z podpory štrukturálnych fondov. V spolupráci s občianskymi aktivistami, ochranármi a miestnymi samosprávami bude MŽP hľadať iné neinvazívne riešenia. Informovalo o tom tlačové oddelenie envirorezortu.



Proti výstavbe umelého ostrova vznikla aj petícia, ktorej zástupcov prijal štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča v pondelok. Petičiari oboznámili ministerstvo s možnými problémami súvisiacimi s vybudovaním ostrova.



"Na výstavbu umelého ostrova by sa muselo do priehrady nákladnými autami doviezť do 100.000 ton kameňa, čo by znamenalo negatívnu záťaž pre životné prostredie," uvádza ministerstvo. Kiča podotkol, že rezortu ide v prvom rade o ochranu celej prírody. Deklaroval, že budú hľadať iné riešenia záchrany vtáctva na Orave.



Pre výstavbu stoviek čiernych stavieb okolo Vodnej nádrže Orava zanikli podľa MŽP biotopy na brehu, kde vodné vtáctvo mohlo hniezdiť. Nový vtáčí ostrov mal nahradiť biotopy zdevastované v posledných desaťročiach. Mnohé lokality boli zničené práve v Čiernooravskom ramene priehrady, priblížilo tlačové oddelenie.