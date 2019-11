Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku je jednou z hlavných priorít

Bratislava 26. novembra (TASR) – Ministerstvo životného prostredia deklaruje, že zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku je jednou z jeho hlavných priorít. Reaguje tak na utorkové vyhlásenie iniciatívy Za čisté ovzdušie, ktorá na základe svojich meraní upozornila na alarmujúce výsledky. Tie ukázali hodnoty nebezpečných častíc i to, že vzduch, ktorý dýchajú ľudia v Bratislave, im škodí.



"Pri ochrane ovzdušia potrebujeme mať v prvom rade kvalitné údaje. Ministerstvo životného prostredia preto prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) realizuje projekt rozšírenia a skvalitnenia monitoringu kvality ovzdušia na Slovensku," uviedol pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. V rámci projektu pribudne 15 kompletne nových vybavených automatických monitorovacích staníc, okrem iného aj v Pezinku. V Bratislave to bude v Rači, Podunajských Biskupiciach a vymenená stanica bude aj na Trnavskom mýte.



"Ministerstvo urobilo v poslednom období v oblasti ochrany ovzdušia viacero zmien k lepšiemu. V roku 2017 sme presadili novú legislatívu, ktorá zavádza prísnejšie emisné limity aj pre stredne veľkých znečisťovateľov. Významným spôsobom sa zefektívnila informovanosť obyvateľov o smogovej situácii a umožnil sa aj vznik nizkoemisných zón v mestách a obciach. Konkrétnym riešeniam na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku sa venuje aj Envirostratégia 2030," priblížil Ferenčák.



Najnovším opatrením ministerstva v prospech ochrany ovzdušia je podľa jeho slov kotlová dotácia vo výške 35 miliónov eur, ktorá je určená na výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologické zariadenia na zemný plyn. "Európska únia nám zároveň nedávno schválila integrovaný projekt LIFE v hodnote 15 miliónov eur, zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku," podotkol hovorca ministerstva. Poukázal aj na medzinárodné podujatie, ktoré sa uskutoční 28. a 29. novembra v Bratislave. "Ide o Európske fórum pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť odbornej a politickej sféry na kvalitu ovzdušia, otvorene o nej diskutovať, hovoriť o konkrétnych dôsledkoch znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí, ako hľadať účinné opatrenia na zlepšenie tohto stavu," vysvetlil.



Aj v súvislosti s organizovaním tohto fóra v utorok upozornili občianski aktivisti z iniciatívy Za čisté ovzdušie, že na viacerých miestach v Bratislave zaznamenali zvýšene hodnoty ultrajemných častíc, ale aj častíc PM 2,5 a PM 10. "Má to závažné dôsledky na celý organizmus," upozornila Dana Mareková z iniciatívy. Za kľúčové považuje, aby sa zlepšil zber dát. "Vyzývame kompetentných, aby skvalitnili merania, informovanosť verejnosti a realizovali opatrenia, ktoré môžu zlepšiť kvalitu ovzdušia," podotkla. To, že SHMÚ zvýši v Bratislave o niekoľko kusov počet meracích staníc, nepovažuje za úplne dostatočné. Poukazuje totiž na počet staníc v porovnateľnom českom Brne, ktorý bude aj naďalej vyšší oproti Bratislave. "Nie je to len z hľadiska počtu, ale z hľadiska toho, na čo sa zameriavajú meracie stanice," spresnila.