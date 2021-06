Bratislavská Petržalka chce člnkovanie na Chorvátskom ramene

Bratislava 1. júna (TASR) – Štátne inštitúcie z oblasti životného prostredia zatiaľ nepoznajú všetky detaily zámeru bratislavskej Petržalky, ktorá prišla s návrhom člnkovať sa na Chorvátskom ramene. K projektu poskytnú stanovisko po oficiálnej žiadosti mestskej časti. Zdôrazňujú však dôležitosť súladu projektu s ochranou životného prostredia a zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k ohrozovaniu chránených druhov rastlín a živočíchov.



„Pre Ministerstvo životného prostredia SR je dôležité, aby aktivity podobného charakteru boli s súlade s ochranou životného prostredia a aby nedochádzalo k ohrozovaniu chránených druhov rastlín a živočíchov,“ uviedlo pre TASR tlačové oddelenie envirorezortu.



Realizácii projektu budú predchádzať taktiež rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP), ktorý je správcom chráneného areálu Chorvátskeho ramena. „SVP vo všeobecnosti podporuje aktivity, ktoré sú zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia, rozvoj danej lokality a cestovného ruchu,“ povedal hovorca podniku Marián Bocák.



V prípade realizácie projektu by za SVP bolo potrebné dodržať viacero podmienok. Išlo by napríklad o jedno stanovište na nástup a výstup, ktoré bude náležite upravené a a udržiavané. Činnosť by sa mala vykonávať len v období, keď je hladina znižovaná. V čase kosieb a údržby by mala byť plavba zastavená. Plavby by boli na vlastné nebezpečenstvo, člnkovať sa by bolo tiež zakázané v priestoroch technických zariadení.



Odborné stanovisko k projektu poskytne taktiež Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. „V zásade s týmto zámerom nemáme problém za dodržania určitých podmienok, ktoré budú uvedené v našom stanovisku. Zatiaľ nás však o toto stanovisko nepožiadali,“ podotkol Ján Kaľavský zo ŠOP SR. Ubezpečil, že z ich strany stanovené podmienky budú nastavené tak, aby rekreačná funkcia tohto územia nebola narušená, ale podporená vzhľadom na existujúce chránené živočíchy a rastliny.



Cieľom zámeru možného sprístupnenia Chorvátskeho ramena pre malé bezmotorové plavidlá je zatraktívnenie lokality a využitie potenciálu tohto mestotvorného prvku na náučné spoznávanie fauny a flóry nielen z pohľadu pešej perspektívy. Dôraz sa kladie na súlad s ochranou prírody a dlhodobo udržateľný cestovný ruch. Plánovaná trasa má dĺžku 1,1 kilometra a vedie pri jazere Veľký Draždiak až po vojenský bunker B-S 13. Spustenie novej atrakcie je predbežne naplánované na marec 2022.



Chorvátske rameno verejnosť okrem rybárov s príslušnými povoleniami alebo zimných korčuliarov využívať nemôže.