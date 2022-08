Envirorezort: Vrt v Tatrách sa má posudzovať podľa zákona o EIA

Bratislava/Tatranská Lomnica 3. augusta (TASR) - Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie.



Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) vlani nariadil preskúmanie zákonnosti postupu rozhodnutia okresných úradov v Poprade a Prešove. Tie tvrdili, že geotermálny vrt v Tatranskej Lomnici sa nemá posudzovať v procese EIA. "Po komplexnom posúdení veci rezort dospel k záveru, že projekt musí prejsť kompletným procesom EIA, čiže vyhodnotením vplyvu navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia," uviedlo tlačové oddelenie MŽP.



Hlavným dôvodom rozhodnutia je podľa envirorezortu lokalita vrtu, keďže sa nachádza v Tatranskom národnom parku s tretím stupňom ochrany. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je v oblasti, kde platí tretí stupeň ochrany, zakázané vykonávať banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom. Tento zákaz je ukotvený v zákone, aby sa okrem iného zabezpečili podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, poukázalo ministerstvo.



Štátny tajomník MŽP Michal Kiča hovorí, že Slovensko potrebuje geotermálnu energiu, najmä v časoch energetickej krízy. Pri jej využívaní však treba brať do úvahy všetky vplyvy geotermálnych vrtov na prostredie. "To, že je jedna z najčistejších a environmentálne najprijateľnejších energií, neznamená automaticky, že konkrétny projekt nemôže mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie," poznamenal Kiča.



MŽP pripomína, že realizácia vrtu môže viesť k znečisteniu podzemných vôd a ku kontaminácii životného prostredia. Preto je potrebné posúdiť, či je vrt v súlade s vodným zákonom a Vodným plánom Slovenska. "Zároveň v prípadoch, keď nie je k dispozícii dostatočné množstvo presných a jednoznačných informácií o možných dôsledkoch pre životné prostredie, je povinnosť rozhodnúť vždy v prospech životného prostredia," uviedlo.



Za prieskumným vrtom pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici stojí firma Autonova. Podľa predloženej dokumentácie v EIA chceli realizovať hydrogeologický vrt hĺbky do 500 metrov, ktorý bude prieskumný. Hlavným cieľom prieskumu má byť overenie možnosti zachytenia termálnej vody. Firma plánuje geotermálnu vodu využiť ako zdroj tepla v objekte Vila Széchényi. Proti zámeru spísali obyvatelia petíciu, upozornili na tesnú blízkosť od sídliska, obávajú sa hlučnosti i rizika poškodenia životného prostredia.