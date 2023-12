Taraba: Prieskumný vrt v Tatrách sa nemusí posudzovať podľa EIA

Bratislava/Tatranská Lomnica 22. decembra (TASR) - Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa nemusí posudzovať z pohľadu vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozhodol o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý zrušil predchádzajúce rozhodnutie na základe zistení odvolacieho orgánu. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.



"Rozkladová komisia ministerstva zistila, že rozhodnutia Okresného úradu (OÚ) Poprad a OÚ Prešov boli zákonné a vecne správne a boli zrušené nezákonne. Navyše ministerstvo v pôvodnom rozhodnutí vôbec neidentifikovalo, ktoré konkrétne ustanovenie zákona malo byť rozhodnutím OÚ Prešov porušené," vysvetlil odbor komunikácie.



Okresné úrady podľa MŽP zistili a vyhodnotili vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a odôvodnili to vo svojich rozhodnutiach. "Rovnako sa dostatočným a zákonným spôsobom vysporiadali s námietkami a pripomienkami účastníkov konania v odôvodneniach svojich rozhodnutí," tvrdí.



Prieskumný vrt v Tatranskej Lomnici má slúžiť na využívanie geotermálnych vôd, ktoré sú preferovaným obnoviteľným zdrojom energie. MŽP poukazuje na to, že geotermálna energia je jedna z najčistejších energií a Slovensko ju potrebuje rozvíjať. Je však podľa neho potrebné znížiť administratívne bariéry, najmä zjednodušiť a urýchliť procesy. "Práve prahové hodnoty v prípade obnoviteľných zdrojov, ako sú geotermálne vrty či veterné elektrárne, sú v slovenskej legislatíve nastavené nepochopiteľne prísne v porovnaní s európskou smernicou," skonštatoval rezort.



Deklaruje, že nové vedenie bude v procese EIA presadzovať a vyžadovať prísne environmentálne normy v medziach platných smerníc Európskej únie. Nepôjde cestou uplatňovania prísnejších pravidiel nad rámec európskej legislatívy.



Za prieskumným vrtom pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici stojí firma Autonova. Podľa predloženej dokumentácie v EIA chceli realizovať hydrogeologický vrt hĺbky do 500 metrov, ktorý bude prieskumný. Hlavným cieľom prieskumu má byť overenie možnosti zachytenia termálnej vody. Firma plánuje geotermálnu vodu využiť ako zdroj tepla v objekte Vila Széchényi. Envirorezort vlani rozhodol, že sa vrt má posudzovať podľa zákona o EIA.



Proti zámeru spísali vlani obyvatelia petíciu. Upozornili na tesnú blízkosť sídliska, obávajú sa hlučnosti i rizika poškodenia životného prostredia.